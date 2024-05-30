Приложение для общения с врачами, 3,5 млрд рублей на модернизацию больниц и поликлиник

Как в Татарстане реализуется нацпроект «Здравоохранение»

Фото: Максим Платонов

В Татарстане подвели предварительные итоги реализации национального проекта «Здравоохранение» в 2024 году. О том, как проходит пятый год в рамках данного проекта, средствах и ожиданиях, модернизации и постройке объектов здравоохранения, а также о новых возможностях для жителей республики рассказал первый заместитель министра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев. Подробнее — в материале «Реального времени».

3,5 млрд рублей на модернизацию больниц и поликлиник

На реализацию нацпроекта «Здравоохранение» в 2024 году из общего бюджета выделят 3,5 млрд рублей. Эти средства пойдут на модернизацию уже имеющихся на территории Татарстана медицинских центров, больниц и поликлиник.

— Этот проект реализуется по всей стране. Мы работаем по нему уже пять лет и в течение всего этого срока постоянно вносим какие-либо корректировки, — рассказал замминистра. — Из 3,5 млрд 1,1 — это деньги из бюджета Татарстана, остальная часть — средства государственного бюджета.

О том, как проходит пятый год в рамках данного проекта, средствах и ожиданиях, модернизации и постройке объектов здравоохранения, а также о новых возможностях для жителей республики рассказал первый заместитель министра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев. Максим Платонов / realnoevremya.ru

К 2030 году ожидаемая продолжительность жизни в стране должна составить 78 лет. На данный момент эти ожидаемые показатели составляют 75,58 года. Абашев отметил, что показатели смертности с начала года стремительно падают.

В рамках нацпроекта запланировано девять крупных мероприятий, из них восемь реализуются на территории Татарстана. По словам Абашева, развитие оказания первичной медико-санитарной помощи в республике — основа всех мероприятий по снижению смертности среди населения.



— Мы понимаем, что профилактика заболеваний является залогом успеха в работе медицинской отрасли по снижению преждевременных потерь среди населения, — заявил Абашев.

В перечне проводимых мероприятий он отметил следующие пункты:



прохождение основных медицинских осмотров населением;

работу мобильных медицинских бригад;

вопросы организации медицинской помощи сельским жителям в условиях врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП);

новые модели работы поликлиники по обслуживанию населения;

вопросы, касающиеся медицинской эвакуации санитарно-авиационным транспортом.

Мы находимся на 14-м месте по ожидаемой продолжительности жизни. На 2024-й ожидаем показателя в 75,58 года. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

На сегодняшний день в Татарстане задействованы шесть мобильных поликлиник, которые выезжают в села по утвержденному графику. Также функционирует большое количество мобильных передвижных установок для обслуживания жителей небольших населенных пунктов.

— Имеем в арсенале большое количество мобильных передвижных установок, призванных для полноценного медицинского обслуживания жителей в селах, — рассказал спикер. — Также у нас работают шесть мобильных поликлиник. Они выезжают в села по утвержденному графику. С ними в содружестве работают мобильные диагностические комплексы (в том числе флюорографы и маммографы) — все это позволяет проводить своевременное диспансерное наблюдение, — заявил он.

Замминистра здравоохранения республики объяснил, что диспансеризация направлена на предотвращение развития заболеваний на ранних этапах или при отсутствии его признаков, а диспансерное наблюдение — на предотвращение прогрессирования болезни.

«С 2012 года в Татарстане ежегодно уходит 330 млн рублей на модернизацию фельдшерско-акушерских пунктов в селах»

Работа по модернизации первичного звена здравоохранения началась в 2020 году и в настоящее время включает переоснащение поликлиник городов и районов.

Первичное звено — это место, где оказывается первичная медико-санитарная помощь. В число этих медучреждений входят детские и взрослые поликлиники, а также офисы врачей общей практики — там, где есть прикрепленное население.

Особое внимание уделяется населенным пунктам с населением до 50 тысяч человек. В таких местах строятся и ремонтируются объекты здравоохранения, а также переоснащаются уже имеющиеся лечебно-диагностические центры. В 2024 году работа ведется на 29 объектах в райцентрах и городах республики.

Сейчас строится Нижнекамская детская поликлиника при районной больнице города. Также в программу включена 12-я горбольница Казани, в которой появится новое подразделение поликлиники. Помимо этого, продолжается работа в фельдшерско-акушерских пунктах.

Сейчас начинаются работы по строительству офиса врача-педиатра для больницы №7 в Казани. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— С 2012 года в Татарстане ежегодно уходит 330 млн рублей на модернизацию фельдшерско-акушерских пунктов в селах. К 2024 году по модульным технологиям отстроено 714 ФАПов и 51 врачебная амбулатория. Также проведены капитальные ремонты на 1 466 объектах, — такие данные привел замминистра.

В Татарстане меньше заболеваний сердечно-сосудистой системы, чем по России

Альмир Абашев подчеркнул важность своевременного обращения за медицинской помощью, особенно в случае сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).

— Ни для кого не секрет, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний по стране составляет более 45%, — такую неутешительную статистику привел он. — Сейчас одним из важнейших вопросов является модернизация центров по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Так, по его словам, в Татарстане за 2023 год показатели зафиксировали 498 случаев ССЗ на 100 тысяч населения, что ниже установленных показателей. По состоянию на 23 мая 2024 года показатели составили 435 случаев на 100 тысяч (а по «плану» — 459 случаев на 100 тысяч жителей). В России же показатели, относительно Татарстана, куда хуже — 588 на 100 тысяч человек.

— Пока что показатели в России идут опережающими темпами. В Татарстане ситуация с этим получше, — отметил замминистра. — Если обратиться за медицинской помощью в первые часы заболевания сердца, то современных технологий в России хватит для того, чтобы быстро устранить проблемы человека.

Онкология — второй «враг народа»

Альмир Абашев назвал онкологические заболевания второй по распространенности причиной смертности среди населения. В планах у республики 11 функционирующих ЦАОП. Уже сейчас их девять, еще два в процессе строительства. Так, в Набережных Челнах появился новый центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Благодаря ему жители города могут получить своевременную медицинскую помощь на современном и технологичном оборудовании, без необходимости выезжать в другие регионы, где есть такие возможности.

— Мы утверждаем на практике, если злокачественное новообразование выявлено на первых стадиях, то есть шанс на полное выздоровление без необходимости в дальнейшем проходить наблюдение у онколога, — заявил замминистра. — К сожалению, сейчас ситуация такова, что показатели онкологии растут из года в год.

Напомним, в одном только Татарстане проживает более 117 тысяч человек с онкологией в том или ином виде.

Новые технологии коммуникации между врачом и пациентом

В рамках развития новых национальных проектов в сфере здравоохранения в Татарстане разрабатывается мобильное приложение, которое упростит процесс оказания медицинской помощи.

— Одно из приоритетных направлений — развитие инфраструктуры и оснащение врачей современной техникой и технологиями. До конца текущего года планируется реализовать многие задачи, — рассказал Абашев. — Мы разрабатываем специальное мобильное приложение. С его помощью можно будет получить доступ к расписанию записей в кабинеты, а также обмениваться данными с архивом хранения медицинских документов.

Кроме того, замминистра сообщил о развитии экспорта медицинских услуг в Татарстане. По его словам, жители 163 стран получили медицинские услуги в Татарстане 354 255 раз — это в 28,3 раза превышает «плановые» показатели.

По его словам, это стало возможным благодаря развитой туристической инфраструктуре Татарстана — напомним, к 2030 году у одной лишь Казани в планах принимать по 5 млн туристов в год. Также замминистра отметил, что наша республика не допускает никакой дискриминации по национальному или гражданскому признаку.

— Мы никого не дифференцируем ни с какой точки зрения. Все имеют право на получение медицинской помощи, вне зависимости от нации и гражданства человека, — подытожил Альмир Абашев.