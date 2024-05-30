В Госдуму внесли законопроект о бесплатном проезде на платных автодорогах машинам спецслужб России

Фото: Динар Фатыхов

Государственная дума внесла законопроект о бесплатном проезде по платным дорогам для транспорта силовых структур. Автором данного предложения является депутат Александр Хинштейн. Он предложил внести изменения в Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

— В соответствии с инициативой предлагается дополнить пункт 2 части 1 статьи 41 закона словами «транспортные средства Вооруженных Сил Российской Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации, органов федеральной службы безопасности», — говорится в тексте документа.

Сообщается, что это позволит транспорту силовых ведомств проезжать по платным автомобильным дорогам и участкам платных автомобильных дорог бесплатно. Также данная инициатива направлена на обеспечение оперативного прибытия транспорта на места преступлений, административных правонарушений и происшествий.

При этом реализация проекта не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.