В отношении Равиля Зиганшина возбудили уголовное дело из-за неуплаты налогов на почти 88 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В отношении главы ПСО «Казань» Равиля Зиганшина завели новое уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Как сообщают источники «Реального времени», оно возбуждено сегодня утром в пятом отделе по расследованию особо важных дел Следкома по РТ. По делу в здании ПСО «Казань» проходят обыски.

По версии силовиков, в период с января 2019 года по март 2021 года путем включения в декларации о налогах и иные обязательные документы ложных сведений — в частности, о финансово-хозяйственных отношениях ПСО с тремя аффилированными организациями — и последующей подачи их в ФНС Зиганшин уклонился от уплаты ООО «ПСО «Казань» НДС за 2019—2020 годы год на общую сумму 87,8 млн рублей.

В Следкоме по РТ подчеркнули, что в настоящее время в следственном управлении уже расследуется уголовное дело по факту уклонения ПСО «Казань» от уплаты налогов с учетом пени на сумму свыше 8 млрд рублей. И напомнили, что в отношении Зиганшина избрана мера пресечения в виде залога в размере 100 млн рублей.

Напомним, Равиль Зиганшин возглавляет ООО «Производственно-строительное объединение «Казань» с 2005 года, является заслуженным строителем РФ и РТ, был депутатом Госсовета РТ четвертого и пятого созывов. Его компания неоднократно получала крупные госконтракты на строительство важных для Татарстана и страны объектов, включая космодром Восточный и стадионы к чемпионату мира по футболу — 2018, и неоднократно ей предъявлялись претензии со стороны налоговых, а затем и следственных органов.

В середине мая МВД прекратило уголовное дело о смертельном ДТП с участием автомобиля Зиганшина. По результатам автотехнической экспертизы установлено, что у водителя не было возможности предотвратить столкновение. 6 марта 2024 года на трассе Казань — Ульяновск Range Rover сбил 64-летнюю жительницу деревни Вахитово, предположительно, переходившую дорогу в неположенном месте.