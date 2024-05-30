В Казани установили правила пользования общественным транспортом
Для улучшения качества обслуживания в Казани приняли правила пользования общественным транспортом. Соответствующее постановление исполкома опубликовано в сборнике документов мэрии Казани. Исполнение всех установленных правил будет контролировать заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.
По новым правилам, при желании воспользоваться общественным транспортом придется оплатить и ручную кладь. Дополнительный билет понадобится в том случае, если размер багажа превысит 120 сантиметров. Однако это не касается собак-поводырей, мелких животных, музыкальных инструментов, лыж и коньков, велосипедов, инвалидных кресел-колясок, а также детских колясок и санок.
Теперь продажа билетов должна производиться только в состоянии полной остановки общественного транспорта, а продолжение движения возможно только при закрытых дверях. Также вводятся изменения в количество пассажиров, теперь их число не должно превышать вместимость перевозчика.
Также в документе официально закрепляется ряд правил для пассажиров:
- уступать место инвалидам, пожилым и пассажирам с детьми;
- снимать рюкзак при заходе в транспорт;
- запрещается прислоняться к дверям и мешать проходу людей;
- не задерживать транспорт;
- запрещается находиться в алкогольном опьянении и курить;
- в общественный транспорт нельзя будет войти с продуктами питания, в пачкающей одежде, а также с вещами, которые испускают «зловония».
Недавно в России также были опубликованы рекомендации по безопасному использованию электросамокатов. В них указывается разрешенная скорость для движения, а также общие правила.