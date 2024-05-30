Губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила об уходе с должности

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова заявила об уходе с должности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на социальные сети главы округа.

— Дорогие земляки. Завершаю свою работу в должности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Приняла такое решение, перехожу на другую работу, — говорится в сообщении социальных сетей экс главы региона.

Наталья Комарова была единственной в России женщиной занимающей пост губернатора. Она возглавляла Ханты-Мансийский автономный округ 14 лет.

Разиль Самигуллин