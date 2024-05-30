«По наиболее востребованным специальностям»: в Госдуме снова предложили заморозить стоимость обучения в вузах

Фото: Максим Платонов

В Госдуму внесли законопроект о предоставлении субсидии обучающимся для компенсации вузам ежегодного повышения стоимости контракта на обучение «по наиболее востребованным в национальных интересах России специальностям». Документ разработала группа депутатов нижней палаты парламента, среди которых глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

— Таким образом стоимость обучения на коммерческой основе в вузах с государственной аккредитацией по отдельным специальностям, перечень которых определяет правительство РФ, будет «заморожена» на весь срок учебы, — говорится в пояснительной записке.

Там указывается, что стоимость обучения в российских вузах в 2023 году выросла на 9%.

— И это ощутимая нагрузка на бюджет семьи, в которой есть молодой студент, обучающийся на коммерческой основе. В среднем годовое обучение гуманитария сейчас стоит 440 тысяч рублей, а технического специалиста — 480 тысяч рублей. Если опираться на данные Министерства образования и науки о 9% роста стоимости, то надбавка к оплате за год обучения в вузе составила порядка 40 тысяч рублей. Это соизмеримо с медианной зарплатой по стране, — заявляют депутаты.

По их мнению, заморозка стоимости обучения «станет ощутимой поддержкой для молодого поколения специалистов, которые особенно востребованы в условиях санкций».

Депутаты Госдумы неоднократно пытались заморозить стоимость обучения в вузах. Почти 10 лет назад, в декабре 2014-го, депутат Госдумы Вадим Соловьев направил тогдашнему министру образования и науки Дмитрию Ливанову обращение, в котором попросил главу ведомства ввести трехлетний мораторий на повышение стоимости обучения в государственных высших учебных заведениях страны.

В мае 2020-го Министерство образования и науки России из-за ситуации с коронавирусом рекомендовало университетам не повышать в 2020 году стоимость обучения. Там отметили, что такое решение позволит «защитить интересы всех сторон образовательного процесса».



Дарья Пинегина