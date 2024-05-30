«Роснано» рискует обанкротиться и просит дополнительное финансирование

Компания «Роснано» может стать банкротом. Чтобы рассчитаться с кредиторами, компании требуется дополнительное финансирование. В опубликованном отчете отмечается высокий риск возникновения признаков банкротства, поделилась Газета.ru со ссылкой на сообщение Центра раскрытия корпоративной информации.

Согласно отчету, в ближайшем будущем «Роснано» не сможет обеспечивать свои обязательства активами в достаточной степени. Решение о выделении необходимых средств пока не принято.

Финансовые показатели компании также вызывают опасения. По итогам 2023 года задолженность «Роснано» составила 69 млрд рублей. За последний год компания погасила 8 млрд рублей тела долга и 10 млрд рублей процентов. В марте корпорация выплатила последний купон и погасила облигации на 5,4 млрд рублей.

Стоит отметить, что в прошлом году госкорпорация «Роснано» уведомила инвесторов, что ей не хватит до конца 2023 года собственных средств на выполнение своих долговых обязательств в полном объеме. В связи с этим Госдума приняла протокольное поручение о проверке финансовой деятельности организации.

Разиль Самигуллин