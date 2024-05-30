В сервисах кикшеринга ужесточили штрафы за нарушения правил

Фото: Максим Платонов

Операторы сервисов краткосрочной аренды электросамокатов, такие как Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс», увеличили размер штрафов за различные нарушения, сообщил «Коммерсантъ». Данные подтверждены ассоциацией операторов микромобильности.

Так, устанавливаются следующие штрафы:

передача управления электросамокатом ребенку — 10 тыс. рублей;

поездка с пассажиром — 5 тыс. рублей;

неспешивание на пешеходном переход — 1 тыс. рублей;

некорректная парковка — 500 рублей.

Самое строгое наказание ждет пользователей, которые управляют самокатом в состоянии алкогольного опьянения или причиняют вред здоровью или имуществу третьих лиц в результате ДТП. Сумма штрафа составит от 100 до 150 тыс. рублей в зависимости от оператора.

Штрафы применяются на основании правил, прописанных в договорах оферты, которые пользователи подписывают при установке приложения. При серьезных нарушениях суммы списываются с банковской карты, а аккаунт может быть заблокирован.

По словам директора Ассоциации операторов микромобильности Ксении Эрдман, доля пользователей, систематически и злостно нарушающих ПДД и внутренние правила сервисов, не превышает 1%. Увеличение штрафов направлено на повышение культуры вождения и ответственности для нарушителей, а также на обеспечение безопасности всех участников движения.

В Госдуме рассматривается проект поправок, усиливающих наказание за различные нарушения до 30 тысяч рублей. Ксения Эрдман отмечает, что кикшеринг-сервисы не подменяют собой госконтроль, и их внутренние штрафы являются дополнением к штрафам, предусмотренным КоАП.

Стоит отметить, что в Казани с начала сезона аренды самокатов, сервис Whoosh оштрафовал и заблокировал более 1 500 нарушителей.

Разиль Самигуллин