В сервисах кикшеринга ужесточили штрафы за нарушения правил
Операторы сервисов краткосрочной аренды электросамокатов, такие как Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс», увеличили размер штрафов за различные нарушения, сообщил «Коммерсантъ». Данные подтверждены ассоциацией операторов микромобильности.
Так, устанавливаются следующие штрафы:
- передача управления электросамокатом ребенку — 10 тыс. рублей;
- поездка с пассажиром — 5 тыс. рублей;
- неспешивание на пешеходном переход — 1 тыс. рублей;
- некорректная парковка — 500 рублей.
Самое строгое наказание ждет пользователей, которые управляют самокатом в состоянии алкогольного опьянения или причиняют вред здоровью или имуществу третьих лиц в результате ДТП. Сумма штрафа составит от 100 до 150 тыс. рублей в зависимости от оператора.
Штрафы применяются на основании правил, прописанных в договорах оферты, которые пользователи подписывают при установке приложения. При серьезных нарушениях суммы списываются с банковской карты, а аккаунт может быть заблокирован.
По словам директора Ассоциации операторов микромобильности Ксении Эрдман, доля пользователей, систематически и злостно нарушающих ПДД и внутренние правила сервисов, не превышает 1%. Увеличение штрафов направлено на повышение культуры вождения и ответственности для нарушителей, а также на обеспечение безопасности всех участников движения.
В Госдуме рассматривается проект поправок, усиливающих наказание за различные нарушения до 30 тысяч рублей. Ксения Эрдман отмечает, что кикшеринг-сервисы не подменяют собой госконтроль, и их внутренние штрафы являются дополнением к штрафам, предусмотренным КоАП.
Стоит отметить, что в Казани с начала сезона аренды самокатов, сервис Whoosh оштрафовал и заблокировал более 1 500 нарушителей.