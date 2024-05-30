СДЭК начал выдачу отправлений, находящихся в пунктах выдачи заказов в Татарстане

Посылки, находящиеся в пунктах выдачи заказов СДЭК в Татарстане, снова можно забрать. Клиент получит SMS-уведомление, когда его отправление будет готово к получению. Для получения потребуется паспорт. Об этом «Реальному Времени» сообщили в пресс-службе сервиса.

— Это первый большой шаг к восстановлению обслуживания наших клиентов. Мы продолжаем работать и оставаться на связи, — сказал директор по коммуникациям СДЭК Миша Берггрен.

Ранее забрать посылки могли только те клиенты, кому пришло SMS-уведомление о готовности отправления еще до технического сбоя, который произошел в воскресенье 26 мая. Тогда СДЭК временно приостановил отправку и перемещение посылок, которые хранятся на складах. Следующим шагом компания планирует возобновить эти операции.

Ответственность за технические сбои в работе почтово-курьерской службы 28 мая на себя взяла хакерская группа Head Marе. Во время технических сбоев сервиса системные администраторы компании не смогли справиться с проблемой, а протоколы безопасности оказались неэффективными.

Разиль Самигуллин