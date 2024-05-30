10 лет за надгробия из фотошопа: в Казани вынесли приговор по делу об уводе 40 млн рублей Минобороны

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Советский райсуд Казани огласил приговор по делу о фиктивной установке 1264 надгробий ветеранам ВОВ в Казани и Уфе и хищении 38 млн рублей Минобороны. Экс-начальник центра соцобеспечения Татвоенкомата Игорь Скороход получил 6 лет колонии общего режима и лишился звания подполковника, бывший руководитель «Военно-мемориального общества РТ» Борис Тутаев наказан 4,5 годами колонии, сообщили «Реальному времени» участники процесса.



Похоже, готовый к такому решению Скороход пришел на заседание в спортивном костюме — ранее же он предпочитал более официальный стиль.



Судебный процесс длился почти 2,5 года. В совещательной комнате судья Сергей Аптулин признал доказанными оба вменявшихся эпизода растраты на общую сумму 40 млн рублей.

Напомним, в прениях гособвинитель Дмитрий Резаев запрашивал для Скорохода 9,5 лет колонии общего режима с ограничением свободы на 2,5 года и лишением права занимать руководящие должности в органах власти на 2,5 года, а для Тутаева — 7 лет колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 2 года.

Заметим, что Игорь Скороход признавал лишь вскрытый следствием факт хищения миллионов Минобороны, но уверял — лично он к этому не причастен. Отрицал он и свое участие в истории с назначением военной пенсии Борису Тутаеву, попутно обвиняя военных следователей в попытке сфабриковать доказательства и в отправке в суд нераскрытого дела. Он заявлял — где осели похищенные миллионы силовики так и не установили, при этом ни один из свидетелей обвинения не давал показаний о передаче Скороходу хотя бы копейки из этих средств.

Борис Тутаев. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Тутаев же признал вину лишь по своему пенсионному эпизоду.

Вкратце о фабуле обвинения:

Эпизод 1. Нарисованные памятники: по версии силовиков, Тутаев и Скороход с 2012 по 2019 год в составе организованной группы похитили 38 млн 316 тысяч рублей, по версии силовиков, путем представления через подставные фирмы сфальсифицированных документов на возмещение якобы понесенных расходов по изготовлению и установке 1 264 надгробных памятников ветеранам Великой Отечественной войны. К слову, по каждому надгробью для отчета требовалось и четыре подтверждающих фото. Деньги утекали на счета ООО «Фатум», «ГранитМраморСервис», «Ритуал-С», «РитуалСбытСервис», «Вечность» и «Компания «Мемориал», которые фактически работы не выполняли. Соучастником подсудимых по этому эпизоду, силовики считают теневого директора одной из фирм-«прокладок» Вадима Муслимова, объявленного в международный розыск еще в 2021 году.

Эпизод 2. Липовый пенсионер: Похищенными в СК и прокуратуре считают еще 1 млн 594 тысяч рублей — эту сумму Минобороны выплатило Тутаеву в 2013—2021 годах в качестве военной пенсии по выслуге лет. По версии обвинения, основанием для этой выплаты стали заведомо ложные сведения в личном деле Тутаева о его 28-летнем военном стаже, которые будущий пенсионер и его приятель из Татвоенкомата внесли совместно.

Заметим, что в самом министерстве обороны вину за случившееся возложили не только на подсудимых. В суде представитель потерпевшего просила суд солидарно взыскать ущерб по первому эпизоду аж с пятерых — с Игоря Скорохода и Бориса Тутаева, с беглого Вадима Муслимова, а также свидетелей Аклимы Мубаракшиной и Евгения Талалина.



Суд сегодня удовлетворил иски Минобороны лишь к Тутаеву и Скороходу.

Игорь Скороход. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Экс-сотрудница Татвоенкомата Мубаракшина ранее обвинялась в преступной халатности за то, что составляла списки на оплату якобы оказанных семьям ветеранам услуг без проведения проверки. Ее дело прекратили за истечением срока давности, но данное обстоятельство не является реабилитирующим.

Учредителя компании «Вечность» Талалина по делу о памятниках даже отправляли в СИЗО, но позже освободили — сначала от ареста, затем от уголовной ответственности.

Представитель военной прокуратуры Казанского гарнизона Дмитрий Резаев поддержал министерский иск лишь в части Тутаева и Скорохода.