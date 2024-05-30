Скончалась российская актриса Анастасия Заворотнюк

Скончалась российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк. Она была заслуженной артисткой России. Сообщение о смерти появилось на ее страницах в соцсетях.

Известно, что 53-летней артистки не стало сегодня ночью. Когда состоится церемония прощания с актрисой неизвестно.



— Дорогие друзья! Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя. Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку, — говорится в сообщении.

В 2020 году стало известно, что у Анастасии Заворотнюк обнаружена опухоль головного мозга.