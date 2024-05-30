Владимир Путин принял отставку губернатора Ханты-Мансийского автономного округа
Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой. Об этом стало известно из документа, опубликованного Кремлем.
— Дорогие земляки! Завершаю свою работу в должности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Приняла такое решение, перехожу на другую работу, — заявила Комарова в сообщении в аккаунте социальной сети.
По поручению президента временно исполняющим обязанности губернатора ХМАО назначен Руслан Кухарук.ОбществоВласть