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Владимир Путин принял отставку губернатора Ханты-Мансийского автономного округа

13:38, 30.05.2024

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой. Об этом стало известно из документа, опубликованного Кремлем.

— Дорогие земляки! Завершаю свою работу в должности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Приняла такое решение, перехожу на другую работу, — заявила Комарова в сообщении в аккаунте социальной сети.

По поручению президента временно исполняющим обязанности губернатора ХМАО назначен Руслан Кухарук.

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