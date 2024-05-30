Метро в Казани меняет график движения поездов

Фото: Динар Фатыхов

С 1 июня Казанский метрополитен скорректирует график движения поездов по будням в утренние и вечерние часы пик. Изменения введены с учетом пассажиропотока.

Теперь в часы пик будут курсировать 10 электросоставов с интервалом 5 минут 33 секунды. Так, в начале февраля для разгрузки платформ в утренние и вечерние часы пик на линию уже был запущен одиннадцатый электропоезд с интервалом движения 5 минут.

Напомним, для улучшения качества обслуживания в Казани приняли правила пользования общественным транспортом. По новым правилам, чтобы воспользоваться общественным транспортом, придется оплатить и ручную кладь.

Рената Валеева