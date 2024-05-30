Евросоюз ввел заградительные пошлины на зерно из России и Белоруссии

Фото: Роман Хасаев

С 1 июля Совет ЕС принял решение ввести заградительные таможенные пошлины на ввоз зерна из России и Белоруссии. Об этом пишет РИА «Новости» с отсылкой на вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса.

В публикации указано, что министры согласились повысить таможенные пошлины на импортируемое зерно. Решение затронет не только зерновые и масличные культуры, но и продукты их переработки. При этом, как заверили в Совете, мера касается только импорта непосредственно в страны ЕС, транзитная торговля Москвы и Минска с третьими странами не должна пострадать.

Предложение ввести повышенные пошлины было выдвинуто Еврокомиссией в конце марта. В зависимости от конкретного продукта пошлины увеличатся либо на 95 евро за тонну импортируемой в Евросоюз продукции, либо до 50 процентов.