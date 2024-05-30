В Татарстане суд отправил на принудительное лечение мужчину, который пытался выбросить из окна свою дочь

Фото: Ирина Плотникова

В Татарстане суд назначил принудительные меры медицинского характера мужчине, который пытался выбросить из окна свою малолетнюю дочь. Следственный комитет России по Татарстану собрал доказательства вины 35-летнего мужчины. Суд признал его виновным в совершении запрещенного уголовным законом деяния, которое предусмотрено статьей «покушение на убийство малолетнего».

По версии следствия, 7 февраля 2024 года в Казани мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, попытался выбросить из окна пятого этажа свою двухлетнюю дочь. Проходивший мимо казанец увидел в окне мужчину с ребенком на руках. Он взобрался на козырек подъезда и попытался предотвратить действия отца. Несмотря на это, мужчина выбросил ребенка, но проходившему мимо мужчине удалось поймать его на руки. После этого он упал с девочкой в сугроб.

Спасенную полуторагодовалую девочку доставили в больницу, где у нее диагностировали перелом руки и ушиб головного мозга. Мужчина, который благодаря своему самоотверженному поступку спас жизнь ребенка, награжден медалью «Доблесть и отвага».

Психолого-психиатрическая экспертиза выявила у отца девочки признаки психического заболевания. Следствие обратилось в суд с постановлением о применении к мужчине принудительных мер медицинского характера, которое было удовлетворено.

В начале февраля в суде отец ребенка рассказал, что очень любит своих детей, и попросил прощения за то, что произошло из-за потребления наркотиков. Во время разговора с журналистами он расплакался.

Разиль Самигуллин