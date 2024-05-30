В Казани на время крупных мероприятий ограничат движение транспорта, перевозящего опасные грузы

Фото: Максим Платонов

Исполком Казани вводит ограничение движения и стоянки транспортных средств, перевозящих вещества высокой степени опасности. Постановление об этому опубликовано в сборнике документов мэрии.

Запрет на передвижения будет действовать в следующие периоды:

с 10 по 26 июня в рамках Международного мультиспортивного мероприятия «Игры стран БРИКС»;

с 9 по 11 сентября в рамках Международного форума Kazan Digital Week;

с 22 по 24 октября в рамках XVI Саммита стран БРИКС;

с 13 по 15 ноября в рамках Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество».

В начале мая министр спорта Татарстана Владимир Леонов говорил, что к предстоящим Играм БРИКС большое внимание уделяется безопасности во время соревнований.



— Обеспечение безопасности — наш приоритет. Мы уделяем ему огромное количество сил, внимания и времени и надеемся, что мероприятие пройдет без инцидентов. У нас есть продуманный план и опыт, а также команда профессионалов, которые не первый год проводят крупнейшие мероприятия. Безопасность будет обеспечена на всех этапах, начиная с пересечения границы Российской Федерации, — отметил Леонов.