Итоги дня: пленарка Группы «Россия — Исламский мир», чемпионство «КОС-Синтеза» в Кубке России
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 16 мая.
- Главным событием второго дня юбилейного 15-го Международного форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» стало пленарное заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», на котором участники выразили общую позицию: мусульманские страны готовы объединять усилия с нашей страной в создании многополярного мира еще и для того, чтобы усилить политический вес на мировой арене.
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- Во второй день также работала выездная редакция «Реального времени». Ее гостями стали министры Татарстана и других регионов, полномочный представитель Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД) Елена Стрюкова, президент федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, политолог и востоковед Каринэ Геворгян и другие.
- Участники профильной сессии Минсельхоза России на полях KazanForum отметили, что к 2030 году объемы экспорта халяльной продукции в страны Арабского залива и Египет могут превысить 700 млн долларов. Развитие экспорта халяль требует создания единых стандартов продукции, а также признания российских органов сертификации в основных странах-экспортерах. Кроме того, необходима аккредитация организаций, которые выдают сертификаты халяль.
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- О роли Всемирного культурного наследия в развитии регионов говорили сегодня в Императорском зале Казанского федерального университета участники XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Панельную дискуссию на эту тему открыл глава татарстанского парламента Фарид Мухаметшин, который в кратком вступительном слове отразил практически все аспекты обсуждаемой темы. Подробности пленарного заседания — в материале «Реального времени».
- Ватерполисты команды «КОС-Синтез» стали обладателями Кубка России, обыграв в финале команду «Динамо СШОР» со счетом 17:13. Первый период стал решающим: казанские спортсмены забросили четыре безответных мяча. Во второй половине встречи казанцы продолжали наращивать преимущество.
- Басманный районный суд Москвы продлил арест Саидакрами Рачабализоде, Шамсидину Фаридуни, Мухаммадсобиру Файзову и Далерджону Мирзоеву, обвиняемым в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Они пробудут в СИЗО минимум до 22 августа.
- Делегации России отказали в аккредитации на участие в международной конференции ЮНЕСКО в Нидерландах. Это решение было воспринято как дискриминация по национальному признаку, прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
- На пресс-конференции в рамках KazanForum руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Миннуллина заявила, что республика готова предоставить максимально лояльные и хорошие условия работы инвесторам. Республика Татарстан позиционируется как точка входа на рынок России и стран СНГ для компаний из исламских стран. Она выделила три параметра критической инфраструктуры для развития отношений между исламскими странами и Россией: логистическая инфраструктура, система финансовой инфраструктуры (в том числе исламский банкинг) и технологический суверенитет.
- МВД прекратило уголовное дело о смертельном ДТП с участием автомобиля владельца ПСО «Казань» Равиля Зиганшина. По результатам автотехнической экспертизы установлено, что у водителя не было возможности предотвратить столкновение. 6 марта 2024 года на трассе Казань — Ульяновск Range Rover сбил 64-летнюю жительницу деревни Вахитово, предположительно переходившую дорогу в неположенном месте.
- Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина прибыл с двухдневным визитом в Китай. В ходе встречи лидер Китая отметил, что отношения между двумя странами выдержали испытания в условиях переменчивой международной обстановки и стали эталоном отношений между крупными державами. Путин в свою очередь заявил, что решение двух стран перевести расчеты в национальные валюты было своевременным и придало импульс расширению торговых потоков. Так, за последние 5 лет товарооборот между Россией и Китаем увеличился почти на четверть и достиг $227 млрд. По словам Путина, 90% всех платежей между странами проводятся в рублях и юанях.
- ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Крыму: двое агентов украинских спецслужб планировали устроить взрыв на одном из объектов железной дороги.
- В деревне Тюнтер Балтасинского района Татарстана планируют открыть пансионат для девочек. Цель проекта — обучить девочек нормам нравственности и морали. Пансионат создадут по аналогии с уже существующим в селе Борбаш, где обучаются мальчики 5—11-х классов. Обучение в пансионате будет проходить в рамках программы религиозного обучения, утвержденной духовным управлением мусульман по Татарстану.
Ключевые события 813-го дня специальной военной операции на Украине:
- Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, кроме того, средствами ПВО были уничтожены несколько реактивных снарядов РСЗО «Ольха». Также в западной части акватории Черного моря из штатного вооружения морской авиации ВМФ был уничтожен безэкипажный катер сил ВСУ.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 600 самолетов, 274 вертолета, 24 111 беспилотных летательных аппаратов, 521 зенитный ракетный комплекс, 16 053 танка и других боевых бронированных машин, 1 300 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9 607 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 753 единицы специальной военной автомобильной техники.
- Сегодня также уничтожены 25 беспилотных летательных аппаратов, семь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и «Точка-У», пять реактивных снарядов HIMARS производства США и «Ольха», пять управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США.
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Олег ИсаковОбщество Татарстан