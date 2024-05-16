Суд продил арест еще двоих обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холл».
Басманный районный суд города Москвы продлил арест Саидакрами Рачабализоде и Шамсидину Фаридуни. По версии следствия, оба принимали непосредственное участие в совершении теракта в «Крокус Сити Холл».
Обоим продлили меру пресечения до 22 августа.
Двум другим обвиняемым — Мухаммадсобиру Файзову и Далерджону Мирзоеву — также продлили арест до конца августа.
Вечером 22 марта произошла стрельба в концертном зале «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник». Нападавшие расстреляли посетителей и устроили пожар. Погибли 144 человека — по официальной статистике, это крупнейший теракт в истории современной России.
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