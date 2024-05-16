МВД прекратило уголовное дело по смертельному ДТП с участием автомобиля Равиля Зиганшина

МВД прекратило уголовное дело, связанное со смертельным ДТП с участием автомобиля владельца ПСО «Казань» Равиля Зиганшина, которое произошло в начале марта 2024 года в Верхнеуслонском районе Татарстана, сообщил источник «Реального времени».

По результатам автотехнической экспертизы установлено, что у водителя не было возможности предотвратить столкновение, говорится в заключении.

Напомним, 6 марта 2024 года, около 6.10 утра, на трассе Казань — Ульяновск Range Rover сбил 64-летнюю жительницу деревни Вахитово.

Тогда один из собеседников «Реального времени» в МВД подтвердил факт ДТП и сообщил, что авария уже попала в оперативную сводку происшествий. В пресс-службе ведомства не стали уточнять личность того, кто управлял автомобилем. По данным другого источника, за рулем внедорожника находился Зиганшин, но в этой зоне нет пешеходного перехода. Вероятно, женщина переходила дорогу в неположенном месте.

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