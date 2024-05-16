Визит Путина в Китай: лидеры двух стран обсудили перспективу развития экономических отношений России и Китая

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин прибыл с двухдневным визитом в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом пишет ТАСС.

Во время встречи Си Цзиньпин отметил, что отношения между двумя странами выдержали испытания в условиях переменчивой международной обстановки и стали эталоном отношений между крупными державами.

Владимир Путин сообщил, что обсудил с Си Цзиньпином направления развития экономических отношений России и Китая. По словам президента, это в интересах обеих экономик.

Кроме того, Владимир Путин отметил, что решение двух стран перевести расчеты в национальные валюты было своевременным и придало импульс расширению торговых потоков.

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Рената Валеева