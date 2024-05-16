Путин назвал своевременным решение перевести расчеты с Китаем в рубли и юани

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Они обсудили двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, которое активно развивается, несмотря на последствия пандемии и действия третьих стран.

За последние 5 лет товарооборот между Россией и Китаем увеличился почти на четверть и достиг $227 млрд. По словам Путина, 90% всех платежей между странами проводятся в рублях и юанях.

Он также отметил, что страны сформировали весомый портфель из 80 крупных совместных инвестиционных проектов в самых различных областях. Мощный импульс расширению торговых потоков придало совместное решение «обеспечить перевод двусторонних расчетов в национальные валюты».

— В Москве и Пекине наработан солидный багаж практического сотрудничества, — сказал Путин, напомнив о планах дальнейшего развития отношений, которые в интересах как российской, так и китайской экономики.

Российский президент назвал Китай главным партнером России в торгово-экономической сфере. По итогам прошлого года Россия вышла на четвертое место в списке стран — торговых партнеров КНР. Путин также упомянул План развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года, утвержденный по итогам визита Си Цзиньпина в Москву в марте 2023 года.

Также Си Цзиньпин отметил, что отношения между двумя странами выдержали испытания в условиях переменчивой международной обстановки и стали эталоном отношений между крупными державами

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Рената Валеева