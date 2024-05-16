В Балтасинском районе Татарстана появится пансионат для девочек

Фото: скриншот трансляции

В деревне Тюнтер Балтасинского района Татарстана появится пансионат для девочек. Цель проекта — обучить девочек нормам нравственности и морали. Данный проект представили в рамках презентации проектов на XV Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».

— Воспитание и нравственность — это то, что нас объединяет. Правила морали передавались из поколения в поколение, — объясняет руководитель просветительского центра муниципалитета Айгуль Халиуллина.

Пансионат планируют создать по аналогии с уже существующим в селе Борбаш Балтасинского района. С 1 сентября 2018 года в этом пансионате, созданном в рамках проекта «Ярдэм», живут и учатся 22 воспитанника — мальчики 5–11 классов из Татарстана и других регионов России, знающие татарский язык.



— В дневное время дети обучаются в Борбашской средней общеобразовательной школе, а вечером и в выходные дни получают духовно-нравственное воспитание, — рассказала Халиуллина.

Обучение в пансионате проводится в рамках программы религиозного обучения, утвержденной духовным управлением мусульман по Татарстану по организации обучению религии и религиозного воспитания. В спектр программы входят:

исламская этика;

история пророков;

исламское вероучение;

чтение и запоминание Корана и др.

— Нам важно, чтобы будущие кадры формировались из местных жителей. Только такие люди будут знать ментальность населения, его глубинные проблемы и смогут с любовью подойти к работе, — отметила спикер.

Новый пансионат будет ориентирован на возрождение национального прошлого. Инициаторы считают, что личностный рост приводит к изоляции в обществе, как это принято на Западе.

— Личностный рост приводит к изоляции в обществе. Так живут на Западе. Мы же хотим возродить национальное прошлое, — подытожила она.

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Олег Исаков