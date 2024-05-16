«КОС-Синтез» выиграл Кубок России 2024 года по водному поло
В Казани состоялся финал Кубка России по водному поло. В заключительном матче турнира встретились казанский «КОС-Синтез» и астраханское «Динамо-СШОР».
Казанские ватерполисты продемонстрировали блестящую игру, уверенно обыграв принципиального соперника, и завоевали Кубок России 2024 года.
Счет встречи — 17:13 в пользу «КОС-Синтеза».
- Первый период стал решающим в игре. Казанские спортсмены забросили в ворота астраханцев 4 безответных мяча. Во втором периоде «Динамо» пыталось сравнять счет, однако «КОС-Синтез» ответил 5 забитыми мячами.
- Во второй половине встречи казанцы продолжали наращивать преимущество. Николай Лазарев, Артем Одинцов и Иван Васильев оформили по хет-трику. Итоговый счет установил Иван Васильев с пенальти.
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