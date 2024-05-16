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Происшествия

В Крыму предотвратили теракт на железной дороге

09:47, 16.05.2024

Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении теракта на территории Крыма. Двое агентов украинских спецслужб планировали устроить взрыв на одном из объектов железной дороги.

— Пресечена противоправная деятельность гражданина России 1999 г. р. и его сожительницы 2000 г. р., планировавших по заданию украинских спецслужб подрыв железнодорожного полотна в Ленинском районе Республики Крым, — передает ТАСС с отсылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

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Происшествия

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