KazanForum 2024 — день второй: темы, новости, спикеры

На форуме работает выездная редакция «Реального времени»

Фото: Реальное время

В Казани стартовал второй день юбилейного 15-го Международного форума «Россия — Исламский мир: KazanForum», который собрал участников из 84 регионов России и 85 стран мира. Всего запланировано более сотни деловых встреч, открытых заседаний и круглых столов. Итоги первого дня KazanForum в проекте Выездной редакции «Реального времени».

Гости выездной редакции обсуждают актуальные вопросы, рассказывают о том, какие продукты и наработки представляют на форуме, делятся первыми итогами работы на полях KazanForum 2024.

Первым гостем выездной редакции «Реального времени» стал министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков. Он рассказал о Форуме молодых дипломатов стран ОИС, проходящем в рамках KazanForum. В этом году мероприятие, проходящее уже в восьмой раз, объединило 50 представителей более чем из 20 стран. Минмол Татарстана выступает соорганизатором и другого мероприятия — Форума молодых предпринимателей стран ОИС, который в этом году проходит десятый раз. За время существования, поделился Садыков, он собрал более 2000 представителей, товарооборот между которыми составил более $2 млн. В этом году в форуме участвуют 30 представителей, презентующих 17 проектов в рамках креативных индустрий.

Министр экономики Рязанской области Андрей Ворфоломеев рассказал, что регион представляет на KazanForum продукцию семи предприятий. Они занимаются производством удобрений, медицинских изделий, стройматериалов, продукции сложного приборостроения. По словам Ворфоломеева, товарооборот Рязонской области со странами исламского мира в 2023 году увеличился в 1,7 раза по сравнению с 2022-м, в частности, экспорт возрос вдвое. «На сегодня мы торгуем с 31-й страной ОИС», — сказал министр. Основной экспорт региона — сложное приборостроение, продукты питания, стройматериалы. Основные рынки — Алжир, Узбекистан, Казахстан, Турция и Иран.

Председатель «Союза женщин России» Екатерина Лахова рассказала «Реальному временени» об основных векторах работы орагнизаций. Первым она назвала сохранение традиционных семейных ценностей — именно с этой темой Лахова и приехала на KazanForum. Кроме того, «Союз женщин России» ведет работу по профилактике домашнего насилия, которую, по ее словам, нужно начинать со школьного возраста. При этом, считает Лахова, даже в исламском мире существует много успеших женщин, даже несмотря на стереотип о ведущей роли мужчин в таких государствах.

Полномочный представитель Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД) Елена Стрюкова сообщила, что в I квартале 2024 года объем инвестиций в коммерческую недвижимость Татарстана заметно сократился по сравнению с 2023-м. «Но предыдущий год был пиковым, поэтому текущий спад вполне объясним», — рассказала она. Сейчас ситуация на рынке возвращается к средним показателям за последние 5-10 лет. Иностранные инвестиции в общем объеме находятся на отметке в 9%. Кроме того, в республике доля вакантных мест в торговых центрах составляет 15%, а в целом по стране — 10%. Однако, по сравнению с 2022 годом, эти показатели заметно улучшились, тогда в торговых центрах насчитывалось 42% вакантных мест. К полному заполнению ТЦ, по оценкам Стрюковой, могут приблизиться к концу текущего года.