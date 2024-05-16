Россия утроит поставки халяль в страны Арабского залива и Египет — до $700 млн

Глава «Агроэкспорта» Дмитрий Краснов озвучил планы расширения сотрудничества с регионом

Фото: Динар Фатыхов

Для успешного экспорта российской халяль-продукции важно разработать стратегию, которая будет учитывать все особенности мирового рынка, к такому выводу пришли участники профильной сессии Минсельхоза России на полях KazanForum. «Мы рассчитываем, что к 2030 году объемы экспорта халяльной продукции в страны Арабского залива и Египет могут превысить 700 млн долларов, то есть вырасти более чем в три раза», — убеждена российская сторона. Иностранные коллеги больше говорили о необходимости выстроить доверительные отношения для расширения сотрудничества. Подробности — в материале «Реального времени».



Россия расширит географию экспорта халяль на страны Северной Африки



Экспорт халяльной продукции — перспективное направление для российских производителей. Сейчас перед ними стоит задача получить сертификаты соответствия стандартам халяль, которые утверждены международными организациями, а также найти надежных дистрибьюторов, чтобы создать стабильный канал сбыта на мировом рынке. Об этом сегодня говорили в рамках тематической панельной дискуссии Минсельхоза России на KazanForum.

Замминистра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов подчеркнул, что Россия всегда была и будет надежным, гарантированным импортером, поставщиком продукции во многие страны мира. В 2022 году объем глобального рынка продукции халяль составлял 2 трлн долларов. Прогнозируемый уровень ежегодного увеличения расходов мусульманского мира к 2050 году составляет 7—10%. Половина — это продукты питания. Сегодня Россия, по словам Увайдова, входит в топ-5 немусульманских стран-экспортеров в страны ОИС. При этом за последние три года объемы экспорта халяльной продукции нарастили в 2 раза.

В 2021 году наша страна поставила государствам Персидского залива продукцию халяль на 180 млн долларов. В 2022-м экспорт в этой нише вырос на 24%.

— Пока 90% приходится на продукцию птицеводства и субпродукты. Но надеемся, что и другие наши товары найдут свое место на рынках этих стран. При этом Россия планирует расширить географию экспорта на страны Северной Африки, переговоры проведены. Надеемся, что это будет происходить уже в этом году, — добавил замглавы Минсельхоза РФ.

По его словам, для развития отрасли предстоит большая работа по принятию в ней единых стандартов. В 2022 году разработали два национальных стандарта халяль в сфере стандартизации, кроме того, в федеральный фонд было передано еще 17 стандартов, которые используются при проведении сертификации халяль на экспорт. В 2023 году зарегистрировали стандарты Индонезии, куда Россия также надеется поставлять свою продукцию.

Работа предстоит и в сфере сертификации, до недавнего времени в России отсутствовали органы по сертификации халяль с разрешением от Росаккредитации. В 2022 году при Роскачестве был создан Центр по консультированию, мониторингу и сертификации «Халяль». Для дальнейшего расширения экспорта продукции халяль требуется признание российских органов сертификации в основных странах-экспортерах.

Речь также зашла о дополнительных мерах поддержки производителей халяль на региональном уровне. Пока их ввели в ХМАО и Башкортостане. Есть договоренность, что такая же поддержка будет оказываться бизнесу и в Татарстане, отметил Максим Увайдов.

Очень важно, чтобы было доверие мусульманского потребителя!

Следующим выступил генеральный директор GCC Accreditation Center Мотеб Аль Мезани. Он представляет независимый орган, который занимается аккредитацией органов по сертификации халяльной продукции в мире. Поблагодарив за приглашение на форум и инициативу по увеличению экспортных поставок российских халяльных товаров, спикер остановился на нескольких аспектах сертификации. По его словам, главными критериями являются качество, соответствие исламским стандартам и аккредитация организаций, которые выдают сертификаты халяль.

«Очень важно, чтобы было доверие, оно строится на нормах шариата и требованиях мусульманского потребителя!» — подчеркнул Мотеб Аль Мезани. скриншот realnoevremya.ru видео дискуссии KazanForum

— Очень важно, чтобы было доверие, оно строится на нормах шариата и требованиях мусульманского потребителя! — подчеркнул Мотеб Аль Мезани.

Еще один критерий — из области метрологии, добавил он. Необходимо соблюдать систему измерения тех мусульманских стран, куда будет поставляться товар.

Выступивший следом руководитель АНО «Российская система качества» Максим Протасов отметил, что 35% мирового рынка занимает халяльная продукция. «Мы как раз сегодня утром с коллегами из Малайзии обсуждали их опыт создания халяльных хабов, инкубаторов — таких региональных центров, в которых происходит взаимообмен специалистами, экспертами, что позволяет предприятиям развиваться. Сейчас в Малайзии работает 21 такой хаб», — сообщил он.

«Мы продвигаем Россию как крупного игрока на мировом рынке халяль»

Созданный на базе Роскачества Национальный центр компетенций в области халяльной продукции и услуг занимается содействием национальной стандартизации и признанием российских сертификатов в разных странах. С коллегами из мусульманских стран организованы обучающие семинары для наших специалистов по международным стандартам халяль.

— Сертификаты халяль от Роскачества признаются в Омане и Катаре. Вчера в реестр своих доверенных сертификатов включили наши сертификаты Кувейт, Узбекистан, Таджикистан и целый ряд стран. И конечно же, приоритетами для нас являются рынки Индонезии, Алжира, Малайзии, Пакистана и Ирана. В ближайшее время, я уверен, они будут реализованы. Сейчас на всех главных российских международных форумах мы продвигаем Россию как крупного нужного игрока на мировом рынке халяль, — отметил Протасов.

Директор центра халяль The Saudi Food and Drug Authority Юсиф Салем Альхарби продолжил разговор об унификации требований в сертификации халяльной продукции: «Мы должны сотрудничать в этом направлении, чтобы каждый вносил свой вклад и чтобы производители соблюдали единые критерии по халяльной продукции во всем мире, чтобы защитить местных и международных потребителей». В ходе дискуссии его коллега также подчеркнул, что халяль не просто наклейка на упаковке товара, «это указывает на хорошее производство и качество».

Эту мысль развил доктор Хусейн Самх Аль Масрури, генеральный директор Центра безопасности и качества пищевых продуктов в Омане: «Халяльная продукция — это не просто питание, это образ жизни, уважение потребительских прав, которые мы должны соблюдать, и только это приведет бизнес к успеху». По его словам, спрос на эти товары растет по всему миру, поэтому они должны пройти сертификацию. «Очень важно создавать доверительные отношения между всеми участниками рынка», — подчеркнул он. Экспорт между Россией и Оманом вырос на 59% и достиг 150 млн долларов.

— Это целая экосистема, а не нишевый рынок. Мы должны разработать стратегию устойчивого развития. Только работая вместе, сможем сделать так, чтобы стандарты были гармонизированы, и это обеспечит нам процветающее будущее, — подчеркнул спикер.

«Нам надо двигаться в сторону азиатских рынков»

Модерирующий встречу руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Дмитрий Краснов привел несколько цифр для наглядности. Сегодня 25% жителей Земли исповедуют ислам и темп прироста населения в мусульманских странах вдвое превышает среднемировой, потому что их жители более молодые.

— Порядка 60% мусульманских потребителей — это люди до 30 лет, а это говорит о том, что открывается огромный простор для наших производителей с точки зрения разнообразия этой продукции, поиска новых вкусов и рынков. Это молодое и растущее направление, — отметил он.

Помимо демографии, хорошую динамику демонстрируют и доходы жителей стран ОИС. Потребительские расходы мусульман ежегодно растут на 7—10%, и не все эти государства могут обеспечить себя продовольствием, что обусловлено климатическими условиями. Поэтому импорт халяльной продукции тоже будет активно расти, и темпы роста будут выше, чем по другой продукции, убежден Краснов. Если сейчас этот показатель на уровне 280 млрд долларов, то к 2027 году он достигнет уже $369 миллиардов.

Принципиальным для России, по его словам, является регион MENA (объединяет страны Магриба и Ближнего Востока), где проживают 460 млн человек и доля мусульман составляет более 95%. Объем этого рынка довольно большой — 440 млрд долларов, или почти треть от всего существующего объема рынка продуктов питания, произведенных по требованию халяль.

— Для нас это удобное направление, логистически доступное, и на сегодня рынки этих стран — основные импортеры нашей продукции, поэтому в этом направлении будем двигаться еще более активно. За последние пять лет Россия увеличила экспорт халяльной продукции на 40%, в разы возросли поставки мяса птицы, говядины, баранины, и я думаю, здесь перспектива у нас тоже очень большая.

Ведущими партнерами России выступают Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты. С первой экспорт за последние пять лет нарастили в 4 раза, но возможности еще выше. Прошлый год ознаменовался началом работы с рынком Алжира, куда стали поставлять российское сухое молоко.

— Нам надо двигаться в сторону азиатских рынков. Мы на пороге открытия рынка Индонезии по мясу КРС, ждем открытия по мясу птицы. Инфраструктура халяль в России создана, из пяти центров сертификации два уже работают, поэтому мы готовы к поставкам в Малайзию. Если будем двигаться такими темпами, рассчитываем, что к 2030 году объемы экспорта халяльной продукции в страны Арабского залива и Египет могут превысить 700 млн долларов, то есть возрасти больше чем в три раза, — убежден глава «Агроэкспорта».

Нам надо двигаться в сторону азиатских рынков, убежден глава «Агроэкспорта». скриншот realnoevremya.ru видео дискуссии KazanForum

Представители различных бизнес-объединений привели в пример растущие показатели экспорта. Так, самой динамично растущей оказалась молочная категория: «Россия пришла на мировой молочный рынок всерьез и надолго. Прирост внутреннего производства — миллион тонн сырого молока ежегодно — это 1,5 млрд долларов. Значительная доля этого объема будет направлена на развитие экспорта», — заявил глава Национального союза производителей молока Артем Белов.

Представитель Ганы, собственник компании LlamiGh Ghana Limited Аббас Ю Мохаммед отметил, что в его стране ценят качество российских продуктов, но есть вопросы с сертификацией. Некоторые продукты приходится возвращать. «Мы привыкли к килограммовым упаковкам, поэтому для нас сложно продавать другие», — сообщил он и призвал партнеров из России соблюдать требования Ганы по упаковке и цене. Это будет способствовать выстраиванию доверительных отношений. Коллеги приняли это замечание в работу и обещали учесть.