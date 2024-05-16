Марат Хуснуллин: «Важно донести, ислам — исконная вера миллионов жителей России»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

«Год назад произошел чудовищный акт надругательства над священным Кораном при попустительстве властей Швеции, а так называемые санкции против стран, где проживает миллиарды людей, противоречат межнациональному миру», — разоблачал Запад зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев. На пленарном заседании Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» участники выразили общую позицию: мусульманские страны готовы объединять усилия с нашей стране в создании многополярного мира еще и потому, чтобы усилить политический вес на мировой арене. А председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил разработать коммюнике «исламской инициативы во имя мира» и вынести на сессию Генеральной Ассамблеи ООН.



«Мы вместе выступаем за формирование многополярного миропорядка»

Заседание группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», «переехавшее» в современное здание казанского IT-парка им Башира Рамеева в центре Казани, блистало крупными политическими лидерами России и исламского мира. В центре внимания оказался национальный лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, который с самого начала был окружен заботой Рустама Минниханова, принимавшего гостей на правах хозяина. А затем к нему подходили послы разных государств СНГ и религиозные мусульманские деятели. Встретив теплый прием, председатель Халк Маслахаты Туркменистана во время его представления поклонился залу, сложив руки на груди. Мало кто ожидал такой вежливости и обходительности от авторитетного восточного лидера.

Несмотря на занятость, не пропустил заседание вице-премьер России Марат Хуснуллин. Ему во второй раз доверили почетную миссию зачитать приветственное послание президента страны Владимира Путина в адрес участников казанского форума. На этот раз здесь был заметно усилен светский политический блок: приехали заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев и глава фракции ЛДПР в Государственной думе Леонид Слуцкий. Не смог прибыть лишь Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, о чем высказал сожаление Рустам Минниханов, которому запомнилась прошлогодняя яркая речь главы РПЦ. Но лейтмотив того выступления снова прозвучал в приветствии, которое зачитал митрополит Волоколамский. Среди почетных гостей был глава Башкортостана Радий Хабиров. Но он не выступал, а его комментарии можно было слышать в перерыве форума. Зато много времени выпало главе Духовного управления мусульман России Равилю Гайнутдину.

Заседание группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» блистало крупными политическими лидерами России и исламского мира. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Главная тема заседания была обозначена по-восточному нейтрально: «Справедливое многополярное мироустройство и безопасное развитие». Но за этими неброскими формировками стоит не только давнее желание мусульманских стран отказаться от однополярного мира, где ущемлялись их интересы, но и повысить влияние на политической арене вместе с крупной европейской державой. Тем более, что Россия заинтересована в независимой внешней политике и дает гарантии безопасности мусульманскому миру.



— Россия традиционно дорожит дружественными связями с мусульманскими странами. Высоко ценим их стремление проводить независимую внешнюю политику, повышать свою роль в международных делах. Мы вместе выступаем за формирование демократического многополярного миропорядка, основанного на верховенстве права и принципах справедливости, свободного от любых форм диктата и дискриминации, — зачитал приветствие президента Марат Хуснуллин.

При этом он подчеркнул, что особенную динамику отношениям придает участие в группе стратегического видения «Россия — Исламский мир», которую возглавляет Раис Татарстана Рустам Минниханов. «На протяжении 15 лет деятельности Группы развиваются тесные и всесторонние контакты между Россией и странами исламского мира», — указал он, добавив, что это происходит на фоне обострения отношений в мире. «В этих условиях важно донести, что ислам — исконная вера для миллионов жителей России», — указал он.

«На протяжении 15 лет деятельности Группы развиваются тесные и всесторонние контакты между Россией и странами исламского мира», указал Марат Хуснуллин. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

«Не прибегая к угрозам, используя сиюминутные выгоды»

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов согласился, что отношения России с исламским миром находятся «на подъеме». По его мнению, в основе этого находится «глубокий исторический контекст».

— На протяжении столетий Россия и страны исламского мира создавали цивилизацию, объединяющую Восток и Запад, от Тихого океана до Атлантики. Уникальные взаимоотношения, основанные на взаимном уважении, толерантности, признании интересов друг друга, — отметил он.

Лидер Туркменистана считает, что это пример того, как нужно строить отношения — не прибегая к угрозам, используя сиюминутные выгоды.

Гурбангулы Бердымухамедов предложил разработать «исламскую инициативу во имя мира и доверия» и вынести ее на обсуждение на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он наполнил, что на предыдущем 78 заседании российский лидер изложил стратегию безопасности, которую следует подкрепить дорожной картой на основе постулатов ислама. Судя по всему, лидер Туркменистана видит необходимость в усилении политического влияния на мировой арене. «Россия и исламские страны способны повлиять на глобальные тенденции», — заявил он. По его словам, добрая воля должна оставаться краеугольным камнем, альтернативы нет.

Глобализация уступает место регионализации

Представитель Организации исламского сотрудничества Мухаммед Салах Текая передал участникам мероприятия приветствие генерального секретаря ОИС Хусейна Ибрагима Тахи. В нем выражена поддержка региональным державам, которые начинают противодействовать Западу.

— Глобализация уступает место регионализации, — констатировал раис Татарстана Рустам Минниханов, — Мы наблюдаем различия в ожиданиях «нового миропорядка» между коллективным Западом и незападным миром. И многих сегодня волнуют вопросы о том, каким будет выход из этого кризиса, каковы место и роль в новом мире Российской Федерации и исламского мира, как ведущих полюсов многополярности. Как могут Россия и мусульманские страны сегодня совместно работать на благо созидания, укрепления мира и безопасности, дружбы и сотрудничества.

«Год назад произошел чудовищный акт надругательства над священным Кораном при попустительстве властей Швеции», — разоблачал Запад зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев. По его мнению, ключевой проблемой является противоречие между однополярной и формирующейся многополярной моделями мира. «Очевидно, что упорное нежелание коллективного Запада во главе с США отказаться от претензий на глобальное доминирование и собственную исключительность становится серьезным сдерживающим фактором для мирового развития. Так называемые санкции — одно из ярких проявлений противоречий интересов так называемого «золотого миллиарда» и мирового большинства».

По его словам, государства мирового большинства, представляющие 85% населения планеты, не только не присоединились к антироссийским санкциям «коллективного Запада, но и извлекли из них неизбежные выводы», — констатировал Косачев.

«Глобализация уступает место регионализации», — констатировал раис Татарстана Рустам Минниханов. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

По окончании заседания больше всех порадовала «исламская инициатива» Туркменистана. «На этом форуме я не в первый раз, но впервые услышал громкое заявление, — поделился впечатления международный корреспондент пакистанского телеканала Such TV Иштеак Хамдани. — В мире мусульманские государства доминируют по численности, но их голос почти не слышен мировым сообществом. Ситуация в Газ, Палестине, Сирии — везде страдают исламские страны. Сжигают Коран — молчат, никто ничего не говорит. Лишь Владимир Путин и российские власти высказались о недопустимости».

По его мнению, исламский мир вместе с Россией может получить влиятельный голос на мировой арене. Профессор НИУ «Высшая школа экономики» Леонид Сюкияйен добавил, что мусульманские государства превращаются в «суверенные цивилизации», отказываясь принимать западные ценности. По его словам, решения Генеральной Ассамблеи ООН не обязательны, но дают возможность услышать волю мусульман. И эта инициатива Туркменистана важна.

Именно на Западе впервые появилась хартия о правах человека. Но сейчас это право на изменение пола, гомосексуальные браки — это направлено против человека, убежден он. «Если все браки будут гомосексуальные, то человек исчезнет! Мусульманский мир, в частности, с Россией должен отстаивать духовно-нравственную самостоятельность, многополярность», убежден считает ученый.