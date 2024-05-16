Делегации России отказали в аккредитации на международную конференцию ЮНЕСКО в Нидерландах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что делегация России получила отказ в аккредитации на участие в открывшейся 13 мая в Нидерландах международной конференции ЮНЕСКО.

— Члены российской делегации в самый последний момент получили от организаторов отказ в аккредитации на конференцию, а российскому эксперту не выдали визу. Считаем это чистой дискриминацией по национальному признаку и призываем мировое сообщество непредвзято относиться к защите наследия, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций и конфликтов, вне зависимости от региона, где оно расположено, — прокомментировала ситуацию Захарова.

По ее словам, с начала СВО российское подразделение Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) оперативно передало в Минобороны России данные с координатами объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, которые находятся на Украине и подлежат первоочередной защите. Вооруженные силы России строго придерживаются соответствующих международных обязательств, в том числе по Конвенции 1954 года.

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Рената Валеева