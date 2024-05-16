Талия Минуллина на KazanForum: «Позиционируем Татарстан как точку входа на рынок России и стран СНГ»

Фото: предоставлено пресс-службой KazanForum

Татарстан готов предоставить максимально лояльные и хорошие условия работы инвесторам, заявила Талия Минуллина, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ, на пресс-конференции «Международные инвестиции: вчера, сегодня, завтра… Вызовы, возможности и роль Татарстана в развитии экономического сотрудничества» в рамках KazanForum. По ее словам, республика сейчас позиционируется как точка входа на рынок России и стран СНГ для компаний из исламских стран. Подробнее об условиях — в материале «Реального времени».

Критерии развития отношений между Татарстаном и исламскими странами: логистика, финансовая инфраструктура и технологический суверенитет

Талия Минуллина выделила три параметра критической инфраструктуры для развития отношений между исламскими странами и Россией. Первое — логистическая инфраструктура.

— Это то, что сегодня может позволить и наладить совершенно новый уровень торговых отношений и последующую реализацию инвестиционных проектов, поможет подсобрать нашу систему взаимоотношений по социальным и другим вопросам, — подчеркнула она.



Второе — система финансовой инфраструктуры, в том числе исламский банкинг. Напомним, эксперимент по исламскому банкингу проходит с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года на территории четырех пилотных регионов — в Татарстане, Башкирии, Чечне и Дагестане. Его первые промежуточные итоги могут подвести как раз на KazanForum 2024. По словам раиса Татарстана Рустама Минниханова, «это значимый инструмент для расширения взаимодействия со странами мусульманского мира».

— И здесь речь в целом о ситуации с международными валютными платежами, которая сегодня сложилась у российских предпринимателей и требует достаточно оперативных решений для того, чтобы эффективно работал бизнес и не снижал темпы роста, — добавила глава АИР РТ.

Третье здесь — технологический суверенитет, развитие в сфере науки и технологий.

— Думаю, что это очень важно сегодня. Цифровой иммунитет, который должен быть у нас у всех, вопросы кибербезопасности, вопросы, связанные с разработкой локального программного обеспечения, и так далее. Это то, что, по-моему мнению, является самым важным вопросом, — рассказала Талия Минуллина.

По ее словам, эта критическая инфраструктура нужна для торговли, без которой не будет инвестиций.

«Мы готовы предоставить максимально лояльные и хорошие условия работы инвесторам»



Говоря в целом о работе на KazanForum, глава АИР РТ рассказала, что обсуждается организация альтернативных международных транспортных коридоров по линии Север — Юг, готовность сухопутных и водных путей.

— Мы каждый год имеем серьезное продвижение. Даже, допустим, в сфере халяль. Каждый год в течение 15 лет мы проводили эти сессии, и все-таки сейчас начинают внедряться ГОСТы халяль в России, уже начинаем проводить эту работу с Роскачеством и Росстандартом. Это тоже очень критично, потому что у нас нет сегодня в России стандарта халяль. Тоже один из важных, фундаментальных вопросов, — подчеркнула Минуллина.

Что касается инвестиций, то Татарстан сегодня имеет хороший потенциал в сфере сельского хозяйства — это и сельскохозяйственная техника, и переработка продукции.

— Мы готовы к реализации совместных проектов в части подготовки кадров, по образовательным учреждениям у нас очень хорошие позиции. Естественно, по «цифре» — у нас есть три ИТ-парка, Иннополис. Международные компании к нам приходят именно в части цифровизации. В этом Татарстан очень ярко выглядит на арене России. И по другим многим направлениям мы готовы предоставить максимально лояльные и хорошие условия работы инвесторам, помогать их командам на местах подбирать квалифицированный персонал, обеспечить им доступ к рынку. И, конечно, позиционируем сегодня Татарстан как точку входа на рынок России и стран СНГ для компаний из исламских стран, — подчеркнула Талия Минуллина.

Потенциальным инвесторам государство обязательно оказывает поддержку — это гарантии инвесторам, снижение административных барьеров, возможность предоставления на льготных условиях земельных участков, объектов регионального и муниципального имущества. Также есть Соглашение о защите и поощрении капиталовложений.



— Если говорить про привлечение инвестиций во все регионы — ведь не только Татарстан в России привлекателен в инвестиционном контексте, то у нас сейчас развивается Дальний Восток — можно посмотреть туда, — заметила глава АИР.

Напоследок Талия Минуллина заявила, что любые проекты — социальные, культурные, спортивные, благоустройства — возможны только при сильной экономике.

— А глобальная экономика — она возможна только тогда, когда наши кооперационные связи будут прочными, крепкими и взаимовыгодными. Над этим мы и работаем, — заключила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана.

Дарья Пинегина