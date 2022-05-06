Хронология военной спецоперации: самое важное за 6 мая

Ключевые события 72-го дня специальной военной операции России на Украине

Фото: кадр видео Минобороны России

День 72-й: стагнация российско-украинских переговоров, украинские боевики готовят провокацию в «треугольнике химической промышленности»

По данным Министерства обороны России на 6 мая, с начала специальной военной операции уничтожено 2 867 танков и других боевых бронированных машин, 2 698 единиц специальной военной автомобильной техники, 1 345 орудий полевой артиллерии и минометов, 749 беспилотных летательных аппаратов, 331 установка реактивных систем залпового огня, 291 зенитный ракетный комплекс, 152 самолета и 112 вертолетов.

Министерство обороны России утром 6 мая сообщило об уничтожении высокоточными ракетами воздушного базирования крупного склада боеприпасов украинской группировки войск на территории завода «Энергомашспецсталь» в Краматорске. Кроме того, ликвидирован тактический ракетный комплекс «Точка-У» около поселка Новотаврическое в Запорожской области. Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией за минувшую ночь поражены 24 военных объекта Украины, в том числе 18 районов скопления живой силы и военной техники, артиллерийская батарея на огневых позициях и два склада ракетно-артиллерийского вооружения у Краснополья (ДНР).

Ракетными войсками России уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса С-300 у Никифоровки (ДНР). Средствами противовоздушной обороны сбиты Су-25 и МиГ-29 около села Преображенное (ЛНР), а также перехвачены четыре баллистические ракеты «Точка-У», проинформировали в Минобороны РФ. Артиллерийскими подразделениями поражено шесть пунктов управления, три склада боеприпасов, 187 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники и 26 украинских артиллерийских батарей — уничтожено до 280 националистов и 41 единица военной техники ВСУ.

Вечером 6 мая Минобороны России доложило об уничтожении высокоточными ракетами воздушного базирования еще 31 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и склада боеприпасов у Попасной. Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 27 военных объектов Украины, в том числе три склада боеприпасов около Кузьминовки, Звановки и Северска (ДНР) и семь ротных опорных пунктов. Уничтожен украинский ЗРК «Оса-АКМ». У Платоновки (ЛНР) сбит украинский Су-27. В районе Изюма перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».

Фото: кадр видео Минобороны России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что о подготовке специальной военной операции на Украине знал «ограниченный круг лиц». Он утверждает, что это абсолютно нормальная практика: «Как вы понимаете, естественно, информация о специальной военной операции не может широко распространяться накануне начала этой операции». Представитель Кремля также уточнил, что сама суть спецоперации «не подразумевает широкого распространения информации о ней».

Россия не планирует применять ядерное оружие в ходе спецоперации, заверил заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев. Он напомнил, что сценарии возможности его использования четко прописаны в российских доктринальных документах, и «они не применимы к реализации задач, поставленных в ходе специальной военной операции на Украине».

Также Зайцев рассказал о российско-украинских переговорах. По его словам, они находятся в состоянии стагнации. Отсутствие заинтересованности Киева в достижении мирного соглашения представитель МИД России объяснил поставками вооружений Украине из США и Европы. Зайцев считает, что заявления украинских политиков о нежелании вести переговоры с Москвой лишь подтверждают важность реализации задач по демилитаризации и денацификации Украины.



Организация Объединенных Наций и Международный комитет Красного Креста провели еще одну операцию по эвакуации мирных жителей с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Как сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, вывезти удалось около 500 человек. В штабе территориальной обороны ДНР заявили, что эта цифра, по всей видимости, выделена и неверно интерпретирована специалистами, ведущими официальный аккаунт Гутерриша в соцсети, из их публикации об эвакуации из Мариуполя 518 мирных жителей за сутки. Их доставили в пункт оказания помощи населению в Безыменном.

Фото: кадр видео Минобороны России (архив)

По данным «РИА Новости», с территории «Азовстали» 6 мая выехали два автобуса в эвакуированными. Первый вывез с территории завода 12 мирных жителей. На втором автобусе выехали еще 13 гражданских лиц, в том числе один ребенок.

Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию сообщил, что 6 мая по инициативе российской стороны проведена операция по эвакуации гражданских лиц, которых на «Азовстали» удерживают украинские националисты. Удалось вывезти 50 мирных жителей, в том числе 11 детей. Их передали представителям ООН и МККК, которые доставят их в пункты временного размещения. В субботу, 7 мая, на «Азовстали» планируется провести еще одну гуманитарную операцию.

По данным Минобороны РФ, за прошедшие сутки без участия киевских властей из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины в Россию эвакуированы 17 419 человек, в том числе 2 449 детей. В общей сложности с начала специальной военной операции на российскую территорию вывезли 1 147 374 мирных жителя, из которых 203 799 — дети.

Фото: кадр видео Минобороны России

По данным Минобороны РФ, подразделения ВСУ и националистические батальоны по указанию кураторов из США и Великобритании оборудуют мощные укрепрайоны на крупных предприятиях, в том числе химической промышленности. Так, на «Азоте» в Северодонецке (ЛНР), боевики разместили тяжелое вооружение, а в подземных сооружениях они удерживают в качестве «живого щита» более тысячи работников завода и местных жителей. При этом националисты систематически обстреливают из РСЗО Первомайск, Стаханов и Калиново. Так они провоцируют Вооруженные силы России на ответный удар, чтобы затем обвинить их в уничтожении мирных граждан и возникновении техногенной катастрофы, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, неонацисты заминировали емкости с химически опасными веществами — аммиаком, аммиачной селитрой, азотной кислотой. В случае вынужденного оставления своих позиций они планируют немедленно подорвать их.

Мизинцев также рассказал и о других подобных провокациях, которые готовятся боевиками националистических батальонов. Так, согласно показаниями пленных военнослужащих ВСУ, они спланированы в границах так называемого «треугольника химической промышленности» — Северодонецк, Лисичанск и Рубежное, где сконцентрированы более 30 предприятий химической промышленности. По данным Минобороны РФ, в Высокополье, Ивановке, Князевке и Тополином Херсонской области, а также в Апостолово Днепропетровской области до 24:00 6 мая СБУ планирует провокации с применением химического оружия с целью дальнейшего обвинения Вооруженных сил России. «При этом, если ранее при подготовке подобных провокаций мирное население выводилось из района планируемого заражения, то теперь для получения максимального резонанса, оповещение населения не проводилось», — обратил внимание Мизинцев.

Фото: function.mil.ru

Следственный комитет России сообщил о задержании в Херсоне мужчины, который под давлением подразделения украинской теробороны планировал совершить теракт во время праздничных мероприятий в честь Дня Победы. В его квартире обнаружили лабораторию по изготовлению взрывчатых веществ, документы, специальную литературу, стрелковое оружие, боеприпасы, гранатомет и тротил. Задержанный подтвердил причастность к изготовлению коктейлей Молотова.

Представитель вооруженных сил Латвии Янис Слайдиньш сообщил о якобы планах Украины в День Победы, 9 мая, нанести удар по Крымскому мосту. «Такую возможность надо иметь в виду, поскольку после поставок от западных стран у Украины есть такая возможность нанести удар по этому очень стратегически важному мосту, по которому из России прибывает снабжение для южного направления вооруженных сил», — предупредил он.

О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый и второй месяцы, а также за последующие дни читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.