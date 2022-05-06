Гутерриш: ООН и Красный Крест эвакуировали около 500 человек из Мариуполя

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что с территории комбината «Азовсталь», из Мариуполя и прилегающих территорий были эвакуированы около 500 человек. Об этом сообщает RT.

По словам генсека, эвакуация прошла в ходе совместной операции ООН и Международного комитета Красного Креста. Также в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики рассказали, что за сутки в Безыменное Новоазовского района из Мариуполя эвакуировали 518 человек, в том числе 67 детей.

Фото: кадр видео Минобороны России

Накануне заместитель Генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что организация начала третью операцию по эвакуации мирных граждан из Мариуполя. Он выразил благодарность правительствам России и Украины за конструктивное и важное сотрудничество, позволяющее воплотить операцию в жизнь.



В конце апреля в ООН создали группу по эвакуации мирных граждан с комбината «Азовсталь». Ранее представитель генсека организации Стефан Дюжаррик сообщил, что российский лидер Владимир Путин согласился с привлечением ООН и Международного комитета Красного Креста к эвакуации мирного населения с предприятия.



Дарья Акимова