Минобороны: российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-27

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили самолет Су-27 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Платоновка Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, также в районе Изюма перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч». Еще семь украинских беспилотников сбиты над населенными пунктами Липцы Харьковской области, Сладкое, Землянка Донецкой Народной Республики (ДНР), Третьяковка, Варваровка ЛНР и в районе острова Змеиный.

Фото: кадр видео Минобороны России

Конашенков добавил, что ракетные войска и артиллерия за день уничтожили 22 пункта управления, 207 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада боеприпасов, передает ТАСС.

Также сегодня в Минобороны сообщили, что ВКС России высокоточными ракетами уничтожили крупный склад боеприпасов на территории завода «Энергомашспецсталь» в Краматорске. А в районе населенного пункта Новотаврическое Запорожской области поражен тактический ракетный комплекс «Точка-У».

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Диана Жиленкова