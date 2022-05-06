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Минобороны: российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-27

20:15, 06.05.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
Минобороны: российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-27
Фото: mil.ru

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили самолет Су-27 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Платоновка Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, также в районе Изюма перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч». Еще семь украинских беспилотников сбиты над населенными пунктами Липцы Харьковской области, Сладкое, Землянка Донецкой Народной Республики (ДНР), Третьяковка, Варваровка ЛНР и в районе острова Змеиный.

Фото: кадр видео Минобороны России

Конашенков добавил, что ракетные войска и артиллерия за день уничтожили 22 пункта управления, 207 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада боеприпасов, передает ТАСС.

Также сегодня в Минобороны сообщили, что ВКС России высокоточными ракетами уничтожили крупный склад боеприпасов на территории завода «Энергомашспецсталь» в Краматорске. А в районе населенного пункта Новотаврическое Запорожской области поражен тактический ракетный комплекс «Точка-У».

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
Общество

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20:25
    про фрегат макаров есть сведения? правда что утонул?
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