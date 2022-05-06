Следком России: в Херсоне задержали мужчину, готовившего теракт на День Победы

В Херсоне задержали мужчину, который готовил теракт на День Победы. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

По данным Минобороны, в городе военные обнаружили в одной из квартир лабораторию по изготовлению взрывчатых веществ. Также найдены документация и специальная литература, стрелковое оружие, боеприпасы, гранатомет и тротил.

Причастность к изготовлению коктейлей Молотова задержанный подтвердил. По его словам, действовал он под давлением подразделения территориальной обороны Украины.

Фото: sledcom.ru

— Следственный комитет России во взаимодействии с Министерством обороны РФ изучит имеющиеся сведения с целью установления других лиц, причастных к организации особо тяжкого преступления, и последующего привлечения их к установленной законом ответственности, — говорится в заявлении ведомства.

В конце апреля ФСБ предотвратила теракт в торгово-развлекательном комплексе в Симферополе. Тогда был задержан житель Крыма — «бывший военнослужащий морской пехоты Вооруженных сил Украины, сторонник неонацизма, осуществлявший действия по указанию националистов полка «Азов».

Диана Жиленкова