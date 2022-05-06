«РИА Новости»: с территории «Азовстали» выехал автобус с 12 мирными жителями

В Мариуполе с территории комбината «Азовсталь» вывезли двенадцать мирных жителей. Об этом сообщает «РИА Новости».

Уточняется, что среди эвакуированных есть четверо детей. Автобус с гражданами, которых удерживали боевики на предприятии, выехал через проходную.

Как сообщил сегодня генсек ООН Антониу Гутерриш, с «Азовстали», из Мариуполя и прилегающих территорий эвакуировали около 500 человек. Накануне в организации заявили о начале третьей операции по эвакуации мирных граждан из города.

Вчера президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом сообщил о готовности страны обеспечить выход гражданских с «Азовстали».

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Диана Жиленкова