Песков: о начале спецоперации на Украине знал очень ограниченный круг лиц

Информация о подготовке специальной военной операции России на Украине распространялась среди очень ограниченного круга лиц. Об этом рассказал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

— Как вы понимаете, естественно, информация о специальной военной операции не может широко распространяться накануне начала этой операции, — приводит ТАСС его слова.

Фото: кадр видео Минобороны России

Представитель Кремля подчеркнул, что сама суть операции не подразумевает широкого распространения информации о ней.

В конце марта начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Евгений Бурдинский заявлял, что для участия в спецоперации на Украине направляют только офицеров и военнослужащих по контракту.

На прошлой неделе глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что российские военные не будут подгонять действия в ходе специальной операции на Украине под какую-либо дату, это касается и Дня Победы. Ее темпы зависят от необходимости свести к минимуму любые риски для гражданского населения и российских военнослужащих.



Татьяна Леухина