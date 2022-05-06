Представитель ВС Латвии заявил, что Украина планирует 9 мая нанести удар по Крымскому мосту

Украина планирует 9 мая нанести удар по Крымскому мосту. Об этом сообщил представитель вооруженных сил Латвии Янис Слайдиньш.

По его словам, после поставок от стран Запада у Украины есть возможность нанести удар по «стратегически важному мосту, по которому из России прибывает снабжение для южного направления вооруженных сил», передает «РИА Новости».

Фото: ru.wikipedia.org

Также сегодня в Следкоме России сообщили о задержании в Херсоне мужчины, который готовил теракт на День Победы. По данным ведомства, задержанный подтвердил причастность к изготовлению коктейлей Молотова. Действовал он под давлением подразделения территориальной обороны Украины.

Диана Жиленкова