Представитель ВС Латвии заявил, что Украина планирует 9 мая нанести удар по Крымскому мосту
Украина планирует 9 мая нанести удар по Крымскому мосту. Об этом сообщил представитель вооруженных сил Латвии Янис Слайдиньш.
По его словам, после поставок от стран Запада у Украины есть возможность нанести удар по «стратегически важному мосту, по которому из России прибывает снабжение для южного направления вооруженных сил», передает «РИА Новости».
Также сегодня в Следкоме России сообщили о задержании в Херсоне мужчины, который готовил теракт на День Победы. По данным ведомства, задержанный подтвердил причастность к изготовлению коктейлей Молотова. Действовал он под давлением подразделения территориальной обороны Украины.
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