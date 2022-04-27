Путин назвал новым геополитическим оружием ставку Запада на русофобов и неонацистов

Российский президент Владимир Путин заявил, что ставка Запада на русофобов и неонацистов является новым геополитическим оружием. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Путина, недруги превращали Украину в антиРоссию. Он отметил, что такое оружие не является по сути новым, однако ему придали еще сил и импульса.

Кроме того, президент подчеркнул, что Россия помнит, как Запад поощрял террористов на Северном Кавказе в 1990-х и 2000-х годах.

Сегодня российский лидер также заявил, что начало спецоперации на Украине предотвратило реальную опасность, которая нависала над России. Он добавил, что Украину извне подтолкнули к прямому столкновению с РФ. Также он высказал мнение, что оппонентам России в мире не нужна такая большая страна.

Дарья Акимова