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Путин назвал новым геополитическим оружием ставку Запада на русофобов и неонацистов

16:55, 27.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Путин назвал новым геополитическим оружием ставку Запада на русофобов и неонацистов
Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин заявил, что ставка Запада на русофобов и неонацистов является новым геополитическим оружием. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Путина, недруги превращали Украину в антиРоссию. Он отметил, что такое оружие не является по сути новым, однако ему придали еще сил и импульса.

Кроме того, президент подчеркнул, что Россия помнит, как Запад поощрял террористов на Северном Кавказе в 1990-х и 2000-х годах.

Сегодня российский лидер также заявил, что начало спецоперации на Украине предотвратило реальную опасность, которая нависала над России. Он добавил, что Украину извне подтолкнули к прямому столкновению с РФ. Также он высказал мнение, что оппонентам России в мире не нужна такая большая страна.

Дарья Акимова
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