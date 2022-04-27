Минобороны: российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-24 в Харьковской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в районе Черкасская Лозовая Харьковской области сбили украинский вертолет Ми-24. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России также поражены 17 военных объектов Украины, в том числе два командных пункта подразделений украинских войск и 15 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Помимо этого, оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России ликвидировала 38 украинских военных объектов, включая семь пунктов управления, два зенитно-ракетных комплекса (ЗРК): С-300 в районе Николаевки и «Оса-АКМ» в районе Великой Камышевахи.

Генерал-майор добавил, что также уничтожены более 210 националистов и 43 единицы бронетехники и автомобилей, передает ТАСС.



Сегодня президент России Владимир Путин заявил, что все задачи специальной военной операции будут выполнены — «чтобы на историческую перспективу гарантировать мир и безопасность жителям Донецкой и Луганской народных республик, российского Крыма и всей нашей страны». Подробнее — в материале интернет-газеты.

«Реальное время» продолжает следить за развитием событий. Вся важная информация — в специальном сюжете.

Диана Жиленкова