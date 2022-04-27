Глава Пентагона заявил о невозможности ядерной войны из-за конфликта на Украине

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что ядерный конфликт из-за ситуации вокруг Украины невозможен, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.



— Все члены международного сообщества в нашем окружении делают все необходимое, чтобы этого не случилось, — сказал он, при этом отметив, что «у Украины есть право защищать себя». Он подчеркнул, что Штаты продолжат оказывать ей поддержку в этом вопросе.

Высказывание министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что ядерная война вероятна, Остин назвал опасными: «Сложно сказать, что стояло за словами Лаврова, но такой риторики надо избегать».

Фото: kremlin.ru

Ранее Лавров заявил, что риски ядерной войны сейчас весьма существенны, и нельзя недооценивать эту опасность. Он подчеркивал, что тезис о недопустимости ядерной войны — принципиальная позиция России.

В начале апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что спецоперация России на Украине направлена на отказ Киева от вступления в НАТО, которое могло бы спровоцировать войну между ядерными державами.

Маргарита Головатенко