В Минобороны России сообщили о подготовке Киевом провокации в Лисичанске

Специалисты информационно-психологических операций Вооруженных сил Украины подготовили очередную провокацию с гибелью якобы мирных жителей в результате обстрела российскими военными. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

— В городе Лисичанске к центральному рынку, накануне по ошибке обстрелянному подразделениями 57-й мотопехотной бригады ВСУ, свозится разбитая техника, автомобилями скорой медицинской помощи доставляются тела военнослужащих ВСУ, переодетых в гражданскую одежду, — пояснил он.

Российская сторона заранее предупреждает цивилизованный Запад, что этот и другие подобные кровавые фейки со стороны Киева о якобы «бесчинствах русских» в скором времени намерены широко распространить в СМИ и на интернет-ресурсах, передает ТАСС.

Фото: скриншот видео Минобороны России

Накануне в Минобороны России сообщили о подготовке неонацистами провокации в Николаеве. По данным ведомства, радиоуправляемые взрывные устройства установлены в микрорайоне Корабельном около Николаевского авиаремонтного завода.

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Диана Жиленкова