ФСБ задержала в Белгороде двух сторонников украинских националистов, готовящих диверсию на транспорте

Фото: wikimedia.org / Андрей Стенин

В Белгородской области предотвратили диверсию на объекте транспорта — ее готовили двое россиян — сторонников украинских националистов, сейчас они задержаны, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.



Установлено, что задержанные направляли на украинский сайт «Миротворец» сведения о военнослужащих российских Вооруженных сил, принимавших участие в специальной военной операции. Подозреваемые дают признательные показания, сообщили в ФСБ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

25 апреля в Центре общественных связей ФСБ заявили о задержании группы членов запрещенной в России неонацистской террористической организации, планировавших убийство российского журналиста Владимира Соловьева по заданию СБУ. После убийства члены организации планировали скрыться за границей.

Сегодня ранним утром в районе села Старая Нелидовка в Белгородской области произошел пожар на складе боеприпасов. В результате происшествия пострадавших среди мирного населения нет, как и разрушения жилых построек.

Маргарита Головатенко