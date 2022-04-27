Патрушев: южные регионы России потенциально могут быть подвержены биологическим угрозам

Южные регионы России потенциально могут быть подвержены биологическим угрозам. Их источники находятся у границ страны, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности в округе.

По его словам, США и их сателлиты после распада СССР развернули сеть биолабораторий на пространстве бывших союзных республик — в Грузии, Украине, Азербайджане, Узбекистане, Казахстане и Армении. Там ведется военно-биологическая деятельность.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На фоне проведения специальной военной операции России «значительно повышаются риски заноса возбудителей опасных заболеваний с территории Украины», приводит ТАСС слова Патрушева.

В Минобороны России заявили, что важным результатом спецоперации на Украине стало прекращение деятельности биолабораторий. Ведомство представило переписку сына американского президента Джо Байдена Хантера Байдена с сотрудниками Управления по снижению угрозы Минобороны США и подрядных организаций Пентагона на Украине. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина