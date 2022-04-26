Хронология военной спецоперации: самое важное за 26 апреля

Ключевые события 62-го дня специальной военной операции России на Украине

Фото: кадр видео Минобороны России

День 62-й: Путин и Лавров встретились с генсеком ООН, теракты в Приднестровье

По данным Министерства обороны России на 26 апреля, с начала специальной военной операции уничтожено 2 588 танков и других боевых бронированных машин ВСУ, 2 403 единицы специальной военной автомобильной техники, 1 124 орудия полевой артиллерии и минометов, 589 беспилотных летательных аппаратов, 292 установки реактивных систем залпового огня, 272 зенитных ракетных комплекса, 141 самолет и 110 вертолетов.



Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Москве встретился с генсеком Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем. Темой для обсуждения стала ситуация на Украине. Ее Лавров считает катализатором для многочисленных проблем, накопившихся в Евро-Атлантическом регионе. Гутерриш в свою очередь рассказал, что ООН крайне заинтересована в создании условий для прекращения огня и мирного урегулирования ситуации на Украине и в минимизации эффекта от нее в других частях мира.

Фото: mid.ru

Следом с Гутерришем в Москве встретился и президент России Владимир Путин. Глава государства заявил ему, что специальная военная операции на Украине начата в соответствии с уставом ООН. По его словам, Россия была вынуждена признать независимость Донецкой и Луганской народных республик, после того как «власти Киева фактически публично, устами первых лиц государства, заявили, что они не намерены выполнять минские соглашения». Путин заявил, что Россия рассчитывает на достижение договоренностей с Украиной на дипломатическом треке. Он заверил Гутерриша, что Москва не отказывается от переговоров с Киевом. В частности, Путин признал, что на очном раунде, проведенном делегациями 29 марта Стамбуле, был достигнут серьезный прорыв. Однако спустя несколько произошла провокация в Буче, которая отразилась на переговорном процессе. По его словам, Москва знает, кто причастен к случившему там.



Путин и Гутерриш также обсудили ситуацию в Мариуполе, в том числе на «Азовстали». Президент России назвал ситуацию в городе трагической, но обратил внимание, что боевые действия там завершены. Что касается «Азовстали», то он напомнил генсеку ООН о своем приказе не штурмовать предприятие: оно сейчас изолировано, и боевые действия там не ведутся. По словам Путина, в Мариуполе в плен сдались около 1,3 тысячи человек. Российский президент заверил, что гуманитарные коридоры работают и по ним эвакуировались свыше 100 тысяч человек.

Фото: kremlin.ru

Гутерриш в разговоре с Путиным указал на необходимость решения вопроса об эвакуации людей с «Азовстали» в Мариуполе. Он отметил готовность ООН за 2-3 дня провести оценку ситуации. «Вместе с МККК мы будем готовы использовать все наши ресурсы, чтобы работать сообща с властями России и Украины, чтобы создать эту возможность, гарантировать эвакуацию этих лиц», — сказал он.



Министерство обороны России прокомментировало заявление замглавы оборонного ведомства Великобритании Джеймса Хиппи о том, что «не обязательно будет проблемой», если оружие, которое Лондон поставил Украине, будет использоваться для ударов по объектам на российской территории. «Хотим подчеркнуть, что прямое провоцирование Лондоном киевского режима на подобные действия, в случае попытки их реализации, немедленно приведет к нашему пропорциональному ответу», — предупредили в Минобороны РФ. Ведомство уточнило, что Вооруженные Силы России находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов высокоточным оружием большой дальности по центрам принятия решений в Киеве. Находящиеся там «советники из числа подданных одной из западных стран, «не обязательно будут проблемой» при принятии Россией решений на ответные действия», — предупредили в Минобороны РФ.

За ночь 26 апреля оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 87 военных объектов Украины, в том числе 79 районов сосредоточения военнослужащих и военной техники. В результате уничтожены около 500 человек личного состава, 59 единиц бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей. У села Рубцы ДНР ликвидированы более 60 боевиков нацформирования «Донбасс». У Барвенково уничтожены два украинских зенитных ракетных комплекса С-300, пусковая установка тактических ракет «Точка-У» и станция радиоэлектронной борьбы. Ликвидированы два склада боеприпасов в районах Курулька и Новая Дмитровка, заявили в Минобороны России.

За 26 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поразили 32 военных объекта Украины, в том числе 20 районов сосредоточения военнослужащих и военной техники, четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения, командно-наблюдательный пункт 105-го батальона территориальной обороны и две артиллерийские батареи, проинформировали в Минобороны РФ. Оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 33 военных объекта Украины, уничтожены до 200 националистов и более 40 единиц бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей. Также ликвидирован зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» к Славянска и три склада боеприпасов и горючего в районах н.п. Вольное Поле и Червонное.

Подразделения Вооруженных Сил России взяли под контроль базу хранения и ремонта техники, которую оставили ВСУ. При отступлении они бросили вооружение, боеприпасы и документацию к технике. На базе обнаружили различные наименования техники, всего около 100 единиц — «Тунгуска», «Шилка», радиолокационные станции, средства для обслуживания военной техники, рассказали в Минобороны России.

С начала спецоперации Вооруженные Силы России и формированиями ДНР и ЛНР освободили значительные территории Донецкой и Луганской народных республик, всю Херсонскую область, а также часть Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. На их территориях налаживается мирная жизнь, восстанавливаются объекты жизнеобеспечения населения, социальной инфраструктуры и ЖКХ, начата посевная кампания, рассказали в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию. Однако граждане, выехавшее из этих районов в центральные и западные регионы Украины, не могут вернуться назад, так как киевский режим и боевики националистических вооруженных формирований всячески препятствуют возвращению домой своих граждан. Все открываемые российской стороной гуманитарные коридоры блокируются, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев напомнил, что у спецоперации на Украине есть конкретные цели. От их достижения, по его словам, «зависит не просто благополучие, а жизни миллионов людей, спасение населения ЛНР и ДНР от геноцида, который творят уже 8 лет украинские неонацисты» Денацификация, как цель спецоперации подразумевает «разгром плацдарма неонацизма, созданного усилиями Запада» у российских границ. Необходимость демилитаризации обусловлена тем, что «насыщенная вооружением Украина представляет угрозу России, в том числе с точки зрения разработки и применения ядерного, химического и биологического оружия», уточнил Патрушев.



Фото: kremlin.ru

В Минобороны России предупредили о подготовке боевиками территориальной обороны очередной провокации с многочисленными жертвами. В городе Николаеве в микрорайоне Корабельный вблизи предприятия «Николаевский авиаремонтный завод» по улице Знаменская они установили радиоуправляемые взрывные устройства с поражающими элементами. Неонацисты планируют привести в действие при массовом скоплении мирных граждан, а затем обвинить в этом российских военнослужащих, заявил Михаил Мизинцев. В то же время в в городе Лиман ДНР в доме престарелых боевики украинских националистических формирований оборудовали опорный пункт, разместив там тяжелое вооружение. Персонал учреждения и пенсионеров они насильно удерживают как «живой щит», утверждает Мизинцев.



По данным Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, за минувшие сутки без участия Киева из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуированы 10 715 человек, в том числе 1 723 ребенка. В общей сложности с начала спецоперации вывезли уже 985 949 мирных граждан, из которых 178 814 — несовершеннолетние. Украинские националисты удерживают в заложниках 90 иностранцев из пяти стран, а в семи портах — Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса, Южный и Мариуполь — заблокированы 76 зарубежных судов из 18 государств.

кадр видео Минобороны России

В Следственном комитете России рассказали, что вечером 25 апреля украинские военнослужащие более 50 раз выстрелили из минометов по пропускному пункту Троебортное в Брянской области — в результате повреждена опора линии электропередач. Кроме того украинские националисты обстреляли село Головчино в Белгородской области — разрушены несколько домов и построек, в при обстреле села Журавлевка ранения получили два мирных жителя. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил следователям зафиксировать следы преступлений.



Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что обстановка в Приднестровье и в граничащих с Украиной регионах России требует продолжения следующих этапов спецоперации. «Конечно, нам важна скорость — скорость выхода на конституционные границы», — отметил он.



Фото: denis-pushilin.ru

За последние два дня в непризнанной Приднестровской Молдавской республике произошло несколько взрывов — в здании Министерства госбезопасности и радиотелецентре. Генштаб Украины недавно заявлял о якобы мобилизации вооруженных сил на территории Приднестровья в связи со спецоперацией России, однако власти Молдавии опровергли эту информацию. МИД непризнанной ПМР официально заявил, что не имеет никаких агрессивных намерений против Украины. Вместе с этим президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский обратился к руководству Украины с просьбой расследовать произошедшие в регионе террористические акты. Он допустил, что их организаторы намерены втянуть Приднестровье в конфликт. Подобнее о том, как как «коллективный Запад» пытается открыть Европе и России второй фронт — в материале «Реального времени».

В посольстве России в США сообщили, что некоторые американские СМИ начали освещать информацию о событиях на Украине «более или менее» объективно. Однако риторика большинства изданий остается антироссийской. «Такой подход к освещению в Соединенных Штатах хода специальной военной операции является хоть и маленьким, но прогрессом. Тем более с учетом царящей здесь русофобии», — считают в посольстве.



Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что решение о возможном обмене пленных британцев, воевавших в ВСУ, будет принимать Киев. Вместе с этим он рассказал, что не расценивает события на Украине как конфронтацию России и НАТО, и добавил, что его страна не хочет, чтобы конфликт вышел за пределы украинской территории.

О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый и второй месяцы, а также за последующие дни, читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.