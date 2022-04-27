Следком России расследует почти 780 дел по событиям на Украине
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, что ведомство расследует уже 776 уголовных дел по событиям на Украине. Из них 96 возбуждено военными следственными органами.
В рамках расследования уголовных дел удалось поименно установить больше 280 фигурантов. Потерпевшими по ним признаны более 5,6 тысячи человек, среди которых — 56 детей. Общая сумма заявленных ими исковых требований превысила 4,8 млрд рублей, сообщает ТАСС.
Также в Следкоме отметили, что лишь за прошедшую неделю стали известны данные еще около 10 новых обвиняемых, причастных к атакам на гражданское население Донбасса.
Накануне Бастрыкин поручил следователям зафиксировать следы обстрелов украинскими силовиками населенных пунктов в Белгородской и Брянской областях и расследовать обстоятельства преступлений. По имеющимся данным, вечером 25 апреля украинские военнослужащие произвели более 50 минометных выстрелов по пропускному пункту Троебортное в Брянской области. В результате оказалась повреждена опора линии электропередач.
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