Следком России расследует почти 780 дел по событиям на Украине

Фото: Максим Платонов

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, что ведомство расследует уже 776 уголовных дел по событиям на Украине. Из них 96 возбуждено военными следственными органами.

В рамках расследования уголовных дел удалось поименно установить больше 280 фигурантов. Потерпевшими по ним признаны более 5,6 тысячи человек, среди которых — 56 детей. Общая сумма заявленных ими исковых требований превысила 4,8 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Также в Следкоме отметили, что лишь за прошедшую неделю стали известны данные еще около 10 новых обвиняемых, причастных к атакам на гражданское население Донбасса.

Фото: kremlin.ru

Накануне Бастрыкин поручил следователям зафиксировать следы обстрелов украинскими силовиками населенных пунктов в Белгородской и Брянской областях и расследовать обстоятельства преступлений. По имеющимся данным, вечером 25 апреля украинские военнослужащие произвели более 50 минометных выстрелов по пропускному пункту Троебортное в Брянской области. В результате оказалась повреждена опора линии электропередач.

Дарья Акимова