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Минобороны России показало работу ЗРК «Тор», уничтожившего беспилотник «Байрактар»

09:19, 05.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны России показало работу ЗРК «Тор», уничтожившего беспилотник «Байрактар»
Фото: кадр видео

Министерство обороны России распространило кадры уничтожения беспилотного летательного аппарата «Байрактар» расчетом тактического зенитного ракетного комплекса «Тор», сообщает «РИА Новости».

— Во время спецоперации на Украине нами было совершено 20 пусков. Сбито 11 беспилотников разного типа, семь из которых — перехваленный «Байрактар», — рассказал командир расчета ЗРК «Тор» Сергей.

Министерство обороны России публиковало видео разминирования территорий Луганской народной республики (ЛНР), которое проводят специалисты Международного противоминного центра ВС РФ.

Маргарита Головатенко
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