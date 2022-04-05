Минобороны России показало работу ЗРК «Тор», уничтожившего беспилотник «Байрактар»
Министерство обороны России распространило кадры уничтожения беспилотного летательного аппарата «Байрактар» расчетом тактического зенитного ракетного комплекса «Тор», сообщает «РИА Новости».
— Во время спецоперации на Украине нами было совершено 20 пусков. Сбито 11 беспилотников разного типа, семь из которых — перехваленный «Байрактар», — рассказал командир расчета ЗРК «Тор» Сергей.
Министерство обороны России публиковало видео разминирования территорий Луганской народной республики (ЛНР), которое проводят специалисты Международного противоминного центра ВС РФ.
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