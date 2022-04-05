Российские военные уничтожили командный пункт подразделения теробороны и хранилище топлива

Фото: скриншот видео Минобороны РФ

Российские военные ударами высокоточных ракет уничтожили украинский командный пункт подразделения территориальной обороны, хранилище топлива и завод по ремонту бронетанковой техники в районах населенных пунктов. Об этом сообщает Минобороны России.



За день было уничтожено 33 украинских военных объекта. С начала спецоперации ВС РФ уничтожили 403 беспилотника и 1 981 танк и другие бронемашины.

Фото: скриншот видео Минобороны России (архив)

Войска ЛНР на Северодонецком направлении прорвали оборону 57-й бригады ВСУ, передает ТАСС сообщение военного ведомства.



Сегодня в Минобороны заявили, что освобождать Мариуполь от националистов будут подразделения ВС РФ и ДНР.

Татьяна Леухина