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Российские военные уничтожили командный пункт подразделения теробороны и хранилище топлива

20:59, 05.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Российские военные уничтожили командный пункт подразделения теробороны и хранилище топлива
Фото: скриншот видео Минобороны РФ

Российские военные ударами высокоточных ракет уничтожили украинский командный пункт подразделения территориальной обороны, хранилище топлива и завод по ремонту бронетанковой техники в районах населенных пунктов. Об этом сообщает Минобороны России.

За день было уничтожено 33 украинских военных объекта. С начала спецоперации ВС РФ уничтожили 403 беспилотника и 1 981 танк и другие бронемашины.

Фото: скриншот видео Минобороны России (архив)

Войска ЛНР на Северодонецком направлении прорвали оборону 57-й бригады ВСУ, передает ТАСС сообщение военного ведомства.

Сегодня в Минобороны заявили, что освобождать Мариуполь от националистов будут подразделения ВС РФ и ДНР.

Татьяна Леухина
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