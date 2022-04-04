Хронология военной спецоперации: самое важное за 4 апреля
Важные события 40-го дня специальной военной операции России на Украине
День 40-й: последствия ситуации в Буче, увеличение гуманитарной помощи Донбассу и Украине
По данным Министерства обороны России на 4 апреля, с начала специальной военной операции уничтожено 125 самолетов, 91 вертолет, 394 беспилотных летательных аппарата, 226 зенитных ракетных комплексов, 1 948 танков и других боевых бронированных машин, 212 установок реактивных систем залпового огня, 838 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 842 единицы специальной военной автомобильной техники.
- Утром Минобороны сообщило, вооруженные силы России в районе города Лисичанска авиационным ударом уничтожили пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил и расположенные рядом склады с боеприпасами, вооружением и военной техникой. Силы ДНР овладели укрепленным районом и освободили Новобахмутовку, в ходе боев уничтожено до роты 25-й украинской воздушно-десантной бригады.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал причастность страны к якобы массовым убийствам в украинском городе Буча, фото и видео откуда распространились в СМИ. Любые обвинения в адрес страны о причастности к якобы массовым убийствам мирных жителей Кремль «категорическим образом отвергает», заявил представитель Кремля и обратил внимание, что «фактология и календарная последовательность событий» не говорят в пользу достоверности утверждений украинской стороны: «Ситуация, безусловно, серьезная, и здесь мы бы требовали, чтобы особенно многие международные лидеры не спешили с заявлениями, с огульными обвинениями, а все-таки, чтобы они запросили информацию из разных источников как минимум прислушались к нашей аргументации», — сказал представитель Кремля.
- Москва сегодня дважды запросила проведение заседания Совета безопасности ООН по ситуации в Буче, однако в обоих случаях ей отказали. В связи с этим первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский анонсировал пресс-конференцию в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, которая состоится сегодня в 15:30 по местному времени (22:30 по мск): «Уж нарушать так нарушать — видимо, этим правилом руководствуются наши британские коллеги. Сегодня они еще раз грубо нарушили правила процедуры Совета Безопасности и отказали нам в созыве срочного заседания СБ по провокации украинских радикалов в Буче. Этим Лондон наглядно показывает, как выглядит т. н. «мировой порядок, основанный на правилах» и основанный, похоже, на нарушении всех мыслимых и немыслимых норм международного права, соответствующих договоренностей и вообще любых норм цивилизованного поведения».
- Ситуацией заинтересовался и Следственный комитет — председатель СК Александр Бастрыкин поручил проанализировать ее и дать процессуальную оценку. По имеющимся данным, в целях дискредитации российских военнослужащих Минобороны Украины распространило по западным СМИ видеозаписи, снятые в Буче как доказательство массового уничтожения мирных жителей. Бастрыкин получил следователям принять меры для разоблачения причастных к этому и дать оценку их действиям по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России». Также проверку начала и Генпрокуратура России.
- Спецназ Росгвардии уничтожил в Киевской области диверсионную группу и цех по производству боеприпасов. Росгвардейцы организовали засаду в соседней постройке, а в подвале дома установили управляемое взрывное устройство.
- Россия увеличивает гумпомощь населению Украины в контролируемых вооруженными силами РФ районах, а также в ДНР и ЛНР. Как заявили в российском Минобороны, гуманитарная ситуация на Украине деградирует в первую очередь из-за действий украинских властей и националистов. Также замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин доложил заместителю Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу, что Киев саботирует работу гуманитарных коридоров.
- Фомин также заявил, что Киев бесконтрольно раздал оружие населению, что уже привело к росту бандитизма и мародерства. Он предупредил — количество инцидентов из-за подобных фактов неуклонно возрастает, это может привести к гибели сотрудников ООН.
- Сообщил замглавы Минобороны и о том, что украинские власти развернули информационную кампанию по дискредитации российских вооруженных сил — с этой целью используются провокации и создаются постановочные инциденты. Там привели пример, когда звучали обвинения российских Вооруженных Сил в авиаударе по роддому в Мариуполе: «Накануне стало известно, что главная героиня репортажей в СМИ отрицает версию авианалета на роддом с российской стороны. По ее словам, националисты из подразделений «Азова» использовали нескольких рожениц для съемок репортажа в разрушенной якобы Россией больнице по заранее подготовленному сценарию. Ложная информация была растиражирована западными СМИ.
- Российская авиация России в течение дня поразила 17 военных объектов Украины, среди них — два командных пункта и узла связи, два склада боеприпасов и одно хранилище топлива. Также российские войска поразили 11 опорных пунктов и районов сосредоточения украинских войск, заявили вечером в Минобороны.
- Глава СК Александр Бастрыкин поручил установить данные украинских националистов, причастных к издевательствам над российскими военнослужащими. Последние рассказали, что украинские националисты применяли в отношении пленных огнестрельное оружие, наносили смертельные ранения или тяжелые травмы, лишали сна, воды, еды, систематически избивали, содержали в непригодных условиях. Эти действия нарушают нормы международного права, отметили в СК.
О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый месяц, с 24 февраля по 24 марта, и последующие дни читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.
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