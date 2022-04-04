Хронология военной спецоперации: самое важное за 4 апреля

Важные события 40-го дня специальной военной операции России на Украине

Фото: скриншот видео Минобороны России

День 40-й: последствия ситуации в Буче, увеличение гуманитарной помощи Донбассу и Украине

По данным Министерства обороны России на 4 апреля, с начала специальной военной операции уничтожено 125 самолетов, 91 вертолет, 394 беспилотных летательных аппарата, 226 зенитных ракетных комплексов, 1 948 танков и других боевых бронированных машин, 212 установок реактивных систем залпового огня, 838 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 842 единицы специальной военной автомобильной техники.

Утром Минобороны сообщило, вооруженные силы России в районе города Лисичанска авиационным ударом уничтожили пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил и расположенные рядом склады с боеприпасами, вооружением и военной техникой. Силы ДНР овладели укрепленным районом и освободили Новобахмутовку, в ходе боев уничтожено до роты 25-й украинской воздушно-десантной бригады.

Фото: vk.com/dnr_online_su

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал причастность страны к якобы массовым убийствам в украинском городе Буча, фото и видео откуда распространились в СМИ. Любые обвинения в адрес страны о причастности к якобы массовым убийствам мирных жителей Кремль «категорическим образом отвергает», заявил представитель Кремля и обратил внимание, что «фактология и календарная последовательность событий» не говорят в пользу достоверности утверждений украинской стороны: «Ситуация, безусловно, серьезная, и здесь мы бы требовали, чтобы особенно многие международные лидеры не спешили с заявлениями, с огульными обвинениями, а все-таки, чтобы они запросили информацию из разных источников как минимум прислушались к нашей аргументации», — сказал представитель Кремля.

Москва сегодня дважды запросила проведение заседания Совета безопасности ООН по ситуации в Буче, однако в обоих случаях ей отказали. В связи с этим первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский анонсировал пресс-конференцию в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, которая состоится сегодня в 15:30 по местному времени (22:30 по мск): «Уж нарушать так нарушать — видимо, этим правилом руководствуются наши британские коллеги. Сегодня они еще раз грубо нарушили правила процедуры Совета Безопасности и отказали нам в созыве срочного заседания СБ по провокации украинских радикалов в Буче. Этим Лондон наглядно показывает, как выглядит т. н. «мировой порядок, основанный на правилах» и основанный, похоже, на нарушении всех мыслимых и немыслимых норм международного права, соответствующих договоренностей и вообще любых норм цивилизованного поведения».

Фото: commons.wikimedia.org

Ситуацией заинтересовался и Следственный комитет — председатель СК Александр Бастрыкин поручил проанализировать ее и дать процессуальную оценку. По имеющимся данным, в целях дискредитации российских военнослужащих Минобороны Украины распространило по западным СМИ видеозаписи, снятые в Буче как доказательство массового уничтожения мирных жителей. Бастрыкин получил следователям принять меры для разоблачения причастных к этому и дать оценку их действиям по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России». Также проверку начала и Генпрокуратура России.

Спецназ Росгвардии уничтожил в Киевской области диверсионную группу и цех по производству боеприпасов. Росгвардейцы организовали засаду в соседней постройке, а в подвале дома установили управляемое взрывное устройство.

Фото: rosguard.gov.ru

Россия увеличивает гумпомощь населению Украины в контролируемых вооруженными силами РФ районах, а также в ДНР и ЛНР. Как заявили в российском Минобороны, гуманитарная ситуация на Украине деградирует в первую очередь из-за действий украинских властей и националистов. Также замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин доложил заместителю Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу, что Киев саботирует работу гуманитарных коридоров.

Фомин также заявил, что Киев бесконтрольно раздал оружие населению, что уже привело к росту бандитизма и мародерства. Он предупредил — количество инцидентов из-за подобных фактов неуклонно возрастает, это может привести к гибели сотрудников ООН.

Фото: function.mil.ru/

Сообщил замглавы Минобороны и о том, что украинские власти развернули информационную кампанию по дискредитации российских вооруженных сил — с этой целью используются провокации и создаются постановочные инциденты. Там привели пример, когда звучали обвинения российских Вооруженных Сил в авиаударе по роддому в Мариуполе: «Накануне стало известно, что главная героиня репортажей в СМИ отрицает версию авианалета на роддом с российской стороны. По ее словам, националисты из подразделений «Азова» использовали нескольких рожениц для съемок репортажа в разрушенной якобы Россией больнице по заранее подготовленному сценарию. Ложная информация была растиражирована западными СМИ.

Российская авиация России в течение дня поразила 17 военных объектов Украины, среди них — два командных пункта и узла связи, два склада боеприпасов и одно хранилище топлива. Также российские войска поразили 11 опорных пунктов и районов сосредоточения украинских войск, заявили вечером в Минобороны.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил установить данные украинских националистов, причастных к издевательствам над российскими военнослужащими. Последние рассказали, что украинские националисты применяли в отношении пленных огнестрельное оружие, наносили смертельные ранения или тяжелые травмы, лишали сна, воды, еды, систематически избивали, содержали в непригодных условиях. Эти действия нарушают нормы международного права, отметили в СК.



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