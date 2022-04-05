Новости общества

11:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Росгвардия захватила крупный схрон боеприпасов националистов на Украине

10:24, 05.04.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Росгвардия захватила крупный схрон боеприпасов националистов на Украине
Фото: rosguard.gov.ru

Подразделения спецназа России под руководством офицеров Росгвардии при осмотре домов ряда населенных пунктов в ходе специальной операции на Украине обнаружили несколько тысяч боеприпасов различного калибра, принадлежащих боевикам территориальной обороны.

В одном из домов вместе с патронами и гранатами выявлен наблюдательный пункт корректировщика артиллерийского огня и его средства связи. Благодаря полученным сведениям арткорректировщик, пытавшийся скрыться среди местных жителей, был задержан.

Позднее головной дозор подразделения спецназа Росгвардии на окраине леса обнаружил скрытно передвигавшуюся диверсионно-разведывательную группу противника. Без потерь с российской стороны она была уничтожена, сообщается на сайте службы.

Фото: rosguard.gov.ru

Спецназ Росгвардии уничтожил в Киевской области диверсионную группу и цех по производству боеприпасов. Спецназ преследовал украинских диверсантов во время разведывательно-поисковых мероприятий. Местные жители сообщили, что в одном из пустующих домов могут укрываться действующие в тылу российских войск украинские националисты.

Маргарита Головатенко
Общество

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также