Росгвардия захватила крупный схрон боеприпасов националистов на Украине

Подразделения спецназа России под руководством офицеров Росгвардии при осмотре домов ряда населенных пунктов в ходе специальной операции на Украине обнаружили несколько тысяч боеприпасов различного калибра, принадлежащих боевикам территориальной обороны.



В одном из домов вместе с патронами и гранатами выявлен наблюдательный пункт корректировщика артиллерийского огня и его средства связи. Благодаря полученным сведениям арткорректировщик, пытавшийся скрыться среди местных жителей, был задержан.

Позднее головной дозор подразделения спецназа Росгвардии на окраине леса обнаружил скрытно передвигавшуюся диверсионно-разведывательную группу противника. Без потерь с российской стороны она была уничтожена, сообщается на сайте службы.

Фото: rosguard.gov.ru

Спецназ Росгвардии уничтожил в Киевской области диверсионную группу и цех по производству боеприпасов. Спецназ преследовал украинских диверсантов во время разведывательно-поисковых мероприятий. Местные жители сообщили, что в одном из пустующих домов могут укрываться действующие в тылу российских войск украинские националисты.

Маргарита Головатенко