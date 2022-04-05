Минобороны России: Мариуполь от националистов будут освобождать подразделения ВС РФ и ДНР
Мариуполь от националистов будут освобождать подразделения ВС РФ и ДНР. Об этом заявило Минобороны России.
Киев не заинтересован в сохранении жизни своих военнослужащих. Ранее российская сторона неоднократно и по всем доступным каналам доводили киевскому режиму предложения о возможности выхода добровольно сложивших оружие подразделений украинских вооруженных сил из Мариуполя, отметили в военном ведомстве.
Сегодня в очередной раз украинским военным предложили покинуть город по согласованному маршруту на подконтрольную киевскому режиму территорию.
Также Минобороны сообщило, что под Мариуполем сбили еще два украинских вертолета Ми-8, которые были направлены для эвакуации главарей батальона «Азов», пишет ТАСС.
Вчера сообщалось об открытии 5 апреля гуманитарного коридора из Мариуполя для спасения иностранцев и мирных жителей. Минобороны России также рассказывало, что между группами националистов в Мариуполе развернулась ожесточенная борьба за очередность выхода по гуманитарному коридору.
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