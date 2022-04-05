Дмитрий Медведев: «Преобразившуюся ментально в Третий рейх Украину его же судьба и постигнет»

«Призрак Киева», изображение самолета, которое взято из компьютерной игры. Сбитый банкой огурцов беспилотник. Сдавшиеся русскому военному кораблю «погибшие герои». Мариупольский роддом, теперь — Буча. Что их объединяет? Это фейки, вызревшие в циничном воображении украинской пропаганды. Многочисленные пиар-агентства, «фабрики троллей», курируемые западными правительствами и их «ручными» НКО и НПО, стряпают их за огромные деньги.

День ото дня новости о «страшилках» и «перемогах» становятся все более бредовыми. Однако киевская фейк-машина не останавливается ни перед чем! Для расчеловечивания России и ее максимального очернения взбесившееся зверье из нацбатов и теробороны готово мимоходом убить собственных мирных жителей. Все потому, что глубинное украинство, подпитываемое антироссийским ядом и всепоглощающей ложью по поводу своей идентичности, — это и есть один большой фейк. Этого явления никогда не было в истории. И сейчас не существует.

Профессор Лейпцигского университета Оскар Пешель выдал легендарную фразу, потом приписанную канцлеру Отто фон Бисмарку: «Австро-прусскую войну 1866 года выиграл прусский школьный учитель». Немецкий милитаризм взращивался за партами. Его дух в конце своего пути переродился в чудовище национал-социализма и был уничтожен в итоге только Красной армией в 1945 году. Высокая германская наука и культура — Рентген, Планк, Фрейд, Манн, Гессе — ничего не смогла противопоставить тем, кто жаждал сначала крови и колоний, а после Первой мировой — реванша и «жизненного пространства» на Востоке. И уж если великим немецким умам не удалось обуздать военную машину, что уж говорить про сегодняшний Киев — «эйнштейнов» там точно нет. Правда, есть Кличко.

Фото: kremlin.ru

Нынешний украинский радикал тоже вырос за ученической скамьей. В красивых вышиваночках и с мыслями о ненависти ко всему русскому. Вместо того чтобы гордиться совместными достижениями предков, с 1991 года «на коленке» писалась псевдоистория украинской государственности: «перерубалась» поколенческая связь Киевской Руси с землями Новгорода, Пскова и Владимиро-Суздальской Руси. Ради мифической «истории Украины» XIV—XVII веков уничтожалась идея единого русского народа. Галерея XX века вообще составлена лишь из зоологических нацистов, душегубов и коллаборантов, возведенных современным украинским «агитпропом» в ранг героев — Коновальца, Шухевича, Бандеры, Клячковского, Мельника.

Пассионарная часть украинцев последние 30 лет молилась на Третий рейх. Буквально. Отвращение вызывают фотографии, на которых практически в каждой воинской части Украины, взятой нашей армией, находят нацистскую символику — штандарты, литературу, плакаты. Даже чашки со свастикой! Это не игра в фашистскую эстетику, как нам пытаются доказать западники. Это идеология. Не стоит удивляться, что преобразившуюся ментально в Третий рейх, записавшую в учебники по истории имена иуд и нацистских прихвостней, Украину его же судьба и постигнет. Туда ей и дорога, такой Украине! Как и отдельным уродам, которые считают себя вправе подобную Украину представлять. Уроком им будет не только нынешняя спецоперация, но и эпизоды славного прошлого. Например, когда Павел Судоплатов уничтожил националиста Евгена Коновальца, вежливо передав этому любителю сладкого в Роттердаме конфетную коробку с бомбой внутри — «Це вам подарунок з Києва». Таких «подарункiв» для нацистских преступников будет еще немало!

Президент России Владимир Путин твердо поставил цель демилитаризации и денацификации Украины. Эти сложные задачи не исполняются одномоментно. И они будут решаться не только на полях сражений. Изменить кровавое и полное лживых мифов сознание части нынешних украинцев — важнейшая цель. Цель во имя спокойствия будущих поколений самих украинцев и возможности наконец построить открытую Евразию — от Лиссабона до Владивостока.

Дмитрий Медведев